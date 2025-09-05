Antonela Roccuzzo volvió a deslumbrar en redes sociales al compartir una serie de imágenes donde modela frente al espejo con un conjunto deportivo que resalta su estilo relajado pero sofisticado.

La esposa de Lionel Messi, conocida por su buen gusto y elegancia natural, eligió un outfit en tono verde que combina comodidad y tendencia, demostrando por qué es una de las figuras más influyentes del mundo fashion en Instagram.

Para promocionar una marca de carcasas para celular, también también deslumbró con conjuntos amarillos, blancos y negros, todos de estilo diferente, demostrando su versatilidad.

Cada detalle fue cuidadosamente elegido, desde el peinado hasta los accesorios, logrando looks que equilibran lo casual con lo chic. Antonela no solo marca tendencia en moda, sino también en autenticidad.

Tras la publicación del video, la argentina felicitó a su esposo Lionel Messi por su último partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. “Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos”, anotó.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Antonela estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo, de 37 años de edad, ya tiene 40 millones de seguidores en Instagram, lo que le ha valido el título de influencer y embajadora de marcas tan importantes como Adidas y Alo Yoga. Constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.