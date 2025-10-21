En la música ranchera existen familias que se hicieron de renombre que han transmitido de generación en generación, como es el caso de la dinastía Aguilar y de la familia Fernández.

Siendo este uno de los detonantes que está atrayendo la atención del mundo de la farándula al anuncio de que Óscar Reyes Fernández, sobrino de Vicente Fernández, se convirtió en el nuevo manager de Emiliano Aguilar, ambos teniendo familias que, en su momento, se distanciaron de ellos por distintos intereses.

¿Quién es el sobrino de Vicente Fernández?

De acuerdo con el programa Siéntese Quien Pueda, Reyes es hijo de la hermana de Vicente Fernández, que según la entrevista que dio, afirmó que su tío Chente evitó que se convirtiera en una estrella de la música ranchera al ver que la carrera de Alejandro Fernández se estaba quedando atrás.

"Me tocó no ser Alejandro Fernández, no ser tan famoso, aunque 'Como quien pierde una estrella' era una canción mía y yo se la di a él", dijo.

"Yo llegaba a la radio y decía 'Te doy 50 mil pesos', me decían que: 'va a venir a darme 60 mil para quitarte'. Nos hirió mucho (Vicente Fernández). Antes de morir me pidió perdón fue a nuestro rancho", relató el productor musical.

Pese a los desencuentros que hubo dentro de la familia Fernández, ahora Óscar junto con su esposa Cristy tienen una casa productora con más de 28 años de trayectoria con la que a partir de ahora van a trabajar con la carrera musical de Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar y nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

El manager dijo que su encuentro con el hijo mayor de Pepe Aguilar resultó luego de dar una entrevista en la que relató cómo fue vetado por Vicente Fernández, aseguró que los fans escribieron que lo ayudara.

"Como son las cosas de la vida ahora como un Fernández va a ayudar a un Aguilar", afirmó.

Al referirse a Emiliano reconoció que es "un muchacho que necesita mucho cariño, que es desconfiado", sin embargo, aseguró sentirse emocionado de trabajar con él.

Además, relató que el cantante confesó que le han ofrecido mucha ayuda, pero que le "han mentido mucho".

En las redes sociales de la casa productora se muestran imágenes de Emiliano Aguilar en un estudio, aunque no han dado más detalles.