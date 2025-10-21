A unos días de que comenzara oficialmente su gira Libre Corazón, Ángela Aguilar canceló más conciertos, por lo que, nuevamente, se atrasó el inicio de su tour; las fechas que aún están disponibles se encuentran en la página oficial de la cantante y los eventos cancelados aparecen en Ticketmaster. ¿Qué conciertos canceló? ¿Cuándo comienza la gira? Te contamos.

El pasado mes de julio, Ángela Aguilar anunció que daría una gira por Estados Unidos, la cual llevaría por nombre “Libre Corazón Tour”; en su momento dio a conocer que se llevarían a cabo 17 conciertos, incluso indicó que una parte de las ganancias sería destinada para apoyar a las comunidades migrantes.

Sin embargo, dos meses después, en septiembre, sin previo aviso, la joven de 22 años canceló al menos tres fechas: las del 24 y 26 de octubre en Nueva Jersey y Pensilvania, respectivamente, y la del 14 de noviembre, en Carolina del Norte; se dice que dicha decisión la habría tomado por la baja venta de boletos.

Ahora, se informó que más fechas habrían sido canceladas, ya que no aparecen en su página oficial y en Ticketmaster, ya que dicha empresa informó que no se llevarán a cabo los conciertos porque el “organizador del evento tuvo que cancelarlo”. “Le reembolsaremos el importe a través del método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos. El reembolso debería aparecer en su cuenta en un plazo de 14 a 21 días”, se lee en el mensaje compartido por Ticketmaster.

Los conciertos cancelados del tour de Ángela Aguilar son:

-1 de noviembre en Indianápolis, Indiana.

-2 de noviembre en Chicago, Illinois.

-23 de noviembre en Denver, Colorado.

El próximo 1 de noviembre daría inicio su gira, tras cancelar la fecha del 24 de octubre, la cual había elegido para comenzar con el tour. Tras tantas cancelaciones y cambios, algunos internautas tienen dudas sobre cómo quedó la gira y en dónde sí se presentará.

Ángela Aguilar cancela más conciertos y atrasa inicio de su gira. Foto: Tomada de Ticketmaster

¿Cuándo comienza el tour de Ángela Aguilar?

Con estos cambios, la nueva fecha de inicio sería el próximo 6 de noviembre en Dallas, Texas, según se lee en su página oficial.

Las fechas que aún continúan disponibles y en las que se presentaría la esposa de Christian Nodal son:

-6 de noviembre en Dallas, Texas

-7 de noviembre en San Antonio, Texas

-8 de noviembre en Houston, Texas

-20 de noviembre en Tuczon, Arizona

-21 de noviembre en El Paso, Texas

-4 de diciembre en Los Ángeles, California

-6 de diciembre en San José, California.

-7 de diciembre en Bakersfield, California

-12 de diciembre en San Diego, California

-13 de diciembre en Las Vegas, Nevada.

Los usuarios de redes sociales ya reaccionaron a la noticia y señalan que si está cancelando conciertos es por el escándalo que la involucra, en la que se le señala como la “tercera en discordia” en el rompimiento de Nodal y Cazzu.