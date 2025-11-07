Ángela Aguilar comenzó su tour en Estados Unidos con varios asientos vacíos y sin Christian Nodal en el público; la joven cantante de 22 años dio inicio a su gira “Libre Corazón” y llamó la atención que su esposo no estaba en el evento; ante esta situación, Ángela tomó el micrófono y le reclamó por no asistir cuando ella sí va a todos los conciertos de él: “Le voy a empezar a cobrar”, dijo.

La hija de Pepe Aguilar arrancó con los conciertos que tenía programados de su tan comentada gira llamada “Libre Corazón”, la cual pasó por varias cancelaciones ya que se presume, no vendió los suficientes boletos en las distintas ciudades en las que planeó presentarse.

En el primer concierto de su gira en solitario no llenó el lugar: imágenes en redes sociales muestran que el sitio se encontraba con varios asientos vacíos, incluso, a horas del del evento, todavía se seguían vendiendo boletos y se comentó que la artista los estaba ofreciendo con promociones.

Con todo esto, Ángela salió al escenario de un famoso recinto de Dallas, Texas, y comenzó con su show; fue en una parte de su concierto en la que iba a interpretar “Dime Cómo Quieres”, en la cual señaló que su esposo no la estaba acompañando esa noche. “Pero esta canción sé que se la van a saber y el que la debería de cantar conmigo hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir”, explicó Ángela a su público.

“¡Qué mal! ¿No? A mí me trae pa’ arriba, pa’ bajo en sus conciertos y él no viene a los míos… le voy a empezar a cobrar” agregó la cantante, quien justificó que su esposo no estuviera ahí ya que también se encuentra en Estados Unidos para ofrecer varios conciertos y justo este 7 de noviembre se presentará en California.

Entre risas, Ángela mencionó que “ya le cobra” a su marido, para después decir que no era cierto y pedir al público que cantara muy fuerte “Dime Cómo Quieres” para que Christian Nodal la escuchara hasta Los Ángeles, que era donde se encontraba en ese momento.

En su concierto de hoy 7 de noviembre en San Antonio, Texas, tampoco se espera que el cantante de regional mexicano asista, ya que estará en su respectivo show. De igual forma, se prevé que en el concierto de Ángela en dicha ciudad también haya pocas personas ya que, hasta el momento, aún quedan varios lugares disponibles en el recinto en el que se presentará, el cual tiene una capacidad para 2,200 asistentes.