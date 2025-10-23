Guadalupe Pineda, tía de Ángela Aguilar, salió en defensa de su sobrina tras todas las críticas que recibe desde hace más de un año luego de que anunciara su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal. La cantante aseguró que los señalamientos son injustos ya que la joven es “una niña, acaba de cumplir 22 años”.

La carrera de Ángela Aguilar se ha visto severamente afectada luego de que se involucrara sentimentalmente con Nodal, tan sólo unos días después de que éste rompiera con Cazzu, la madre de su hija Inti. Desde junio del 2024 hasta la fecha, la hija de Pepe Aguilar ha estado en el ojo del huracán, pues el público en general “no le perdona” que supuestamente haya sido la “tercera en discordia” entre el romance del cantante de regional mexicano y la argentina.

Recientemente se dio a conocer que Ángela ha cancelado una buena parte de los conciertos que ofrecería en Estados Unidos como parte de su gira Libre Corazón; aunque ella no ha revelado los motivos, se especula que tiene que ver con la baja venta de boletos, ya que varios recintos aún tenían casi la totalidad de los asientos libres.

En este contexto de cancelación es que Guadalupe Pineda salió en defensa de su sobrina, de quien dijo es muy talentosa y señaló que es muy joven para que esté enfrentando el hate en redes sociales.

“Ángela es una niña, acaba de cumplir 22 años, pero lo que yo digo, y esto que se tome en cuenta, el talento no se juzga, cuando tú te paras en un escenario y cantas como canta ella, no hay nada que decir, la interpretación de ella, su talento, es incuestionable", precisó en una entrevista con el periodista Edén Dorantes.

En su momento, la prima de Pepe Aguilar también felicitó a Ángela por su boda con Christian Nodal y les deseó que fueran muy felices en su matrimonio: “¡Felicidades a mi niña hermosa Angelita! Que se cumplan todos tus sueños, mereces ser muy feliz! Tu felicidad es la nuestra! A mis primos Pepe y Anelíz, a toda la familia Aguilar Álvarez y a la Familia González Nodal un abrazo por el matrimonio de Ángela y Christian. Con todo mi amor, les deseo que sean felices para siempre. ¡Bendiciones!”.

¿Qué parentesco tiene Guadalupe Pineda con Antonio Aguilar? La cantante mexicana es sobrina de Flor Silvestre, quien fue esposa de Antonio Aguilar; por lo tanto, Guadalupe es prima de Pepe Aguilar y tía de Ángela.