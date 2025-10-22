Los Latin Grammy confirmaron este martes que el cantante Christian Nodal acudirá a la premiación que se realizará en Las Vegas, hecho que ha levantado revuelo a entre los cibernautas.

"¿Será que va a poder ir? ¿No son muchas horas en avión?", cuestiona uno de los cibernautas en Instagram de los premios, luego de que él en la entrevista con Adela Micha mencionara que no veía a su hija Inti frecuentemente porque perdería uno o dos días de vuelo para visitarla.

Otros demostraron su antipatía hacia Nodal diciendo: "No quiero ver nada que tenga que ver con el nopal y con la compra premios"

"Sería un fraude si gana", escribió Anahis14.

"Nodal siendo todo menos un padre presente", mencionó Karellang.

Incluso otros afirman que sí verán la transmisión de los Latin Grammy, pero que apagarán la televisión al verlo participar.

"¿A qué hora sale? para apagar la tele", afirmó mry_gxx.

Unos más mencionaron que quisieran ver a su cuñado Emiliano Aguilar o a su expareja, la cantante argentina Cazzu.

Foto: IG /Latin Grammy

Desde ayer, los Latin Grammy anunciaron a los artistas invitados que hasta el momento están confirmados, pero Nodal es uno de los que ha tenido una respuesta negativa dado a que la imagen de su vida personal ha transcendido a la profesional.

Aunque su popularidad por su música sigue siendo aplaudida por muchas más personas.

"Eres grande Christian Nodal te mereces todo lo bueno que Dios te envía bendiciones felicidad éxitos", escribió Dorisb767.

Fecha, hora y artistas invitados a los Latin Grammy 2024

La premiación más celebrada por los artistas de la comunidad latina en Estados Unidos se realizaré el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en ciudad de Las Vegas.

Se prevé que la alfombra roja arranque a las 6:00 de la tarde y la transmisión a las 7:00.

Entre los artistas que van a asistir a los Latin Grammy 2025 están: