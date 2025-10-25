Las redes sociales se encendieron luego de que se hiciera viral un video en el que se observa a una fan robarle un beso a Christian Nodal en una de sus últimas presentaciones en un palenque. El momento entre la seguidora y el cantante fue captado por decenas de cámaras y los internautas reaccionaron y apoyaron a la fanática: “Si se lo quitas a Ángela Aguilar, no nos enojamos”, escribieron.

Los señalamientos y críticas en contra de Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan tras haber transcurrido más de un año del inicio de su romance y de su boda, la cual se celebró en julio del año pasado.

La polémica continúa persiguiendo a la pareja, la cual cada vez aparece menos frente a las cámaras; pero en uno de los últimos conciertos del cantante, estuvo presente su esposa: la joven de 22 años lo acompañó e, incluso, cantó junto con él y con Julión Álvarez, quien también asistió a la presentación de Nodal.

Pero una de las situaciones que ha causado polémica y cientos de reacciones de parte de los usuarios de redes sociales fue el beso que le robó una fan al cantante de regional mexicano mientras se encontraba en su show A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @alejandradelacruz1 presumió que le dio un beso al intérprete de “Adiós, Amor”.

Asimismo, en el video se ve que también le regaló un ramo de flores, el cual Nodal recibe con una sonrisa y de forma muy amable. “Qué concierto”, fue el mensaje que escribió la fanática, quien además de besar a Christian, también lo abrazó y se tomó una foto con él.

Ante estas imágenes, las redes sociales reaccionaron y le mostraron apoyo total a la fan, incluso le pidieron que se lo robará a Ángela Aguilar (quien habría estado presente en dicho concierto). “Quítaselo, nosotros te defendemos”, “Ese día, Nodal durmió en el sillón”, “Róbatelo, te vamos a apoyar”, “Alejandrita, por qué eres tan coqueta”, “Amiga lo tenías todo para hacer feliz a medio mundo”, “Hazte la amante, no te diremos nada” y “Si se lo quitas a Ángela Aguilar no nos enojamos”, fueron algunos de los comentarios.

La fan de Nodal contestó algunos mensajes y confirmó que el cantante se había portado muy respetuoso y lindo con ella. El video ya supera los 15 mil “Me gusta” y tiene cientos de reacciones.