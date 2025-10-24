Christian Nodal, en medio de su presentación el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco, sorprendió a sus fans al invitar al escenario a Julión Álvarez, quien anda entre el público.

En diversas ocasiones Julión ha apoyado abiertamente a Nodal, sin embargo, el momento que se está viralizando es el que muestra a este dueto compartiendo micrófono también con Ángela Aguilar.

Julión, Nodal y Ángela interpretaron una de las canciones icónicas de la hija de Pepe Aguilar: "Qué Agonía", la cual recientemente estuvo en medio de la polémica entre sus fans luego de que Yuridia la relanzara sin la participación de la hija de Pepe Aguilar.

El momento, aunque para algunos fue emocionante, para otros admiradores de Julión no les gustó por lo que no repararon en expresarlo en redes.

" ¡Nooo! Julión porque nos fallaste ", escribió Merce Corona. "No, ahí no Julión", se le sumó en el mismo tono de reproche Jaky López.

" Me daría coraje pagar por ver a Julión y ser obligada a escuchar a Ángela , ¡si sus propios conciertos de cancelan!", dijo Radillo Lupe.

El video muestra a los tres cantantes vestidos de negro sobre el escenario rodeados de los músicos.

Entre sonrisas, abrazos y miradas de complicidad, Julión Álvarez arropa a la joven pareja que se muestra segura de cantar para el público del "Rey de la Taquilla".

El "palomazo" de la Ángela Aguilar en el palenque de Guadalajara se da en medio de las cancelaciones de varias fechas de su gira "Libre Corazón" que ella había planeado y anunciado entre "bombo y platillo" en Estados Unidos.

Por supuesto que Julión Álvarez, quien es un cantante muy popular y cercano a su público, se ha mantenido lejos de la polémica que envuelve a la pareja.

Mientras que Nodal sigue invitando a su esposa al escenario cuando ve que hay "un público de confianza".