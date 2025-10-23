Lo que empezó como una entrevista terminó convirtiéndose en una pelea en vivo: Joaquín López-Dóriga y Sergio Mayer protagonizaron un tenso momento en el programa de radio del periodista que ya se ha vuelto viral en redes sociales; el comunicador buscó al diputado de Morena para preguntarle sobre el “bailongo” que se llevó a cabo en San Lázaro, en el que estuvo la Única Internacional Sonora Santanera, sin embargo, durante la conversación, los ánimos se encendieron y terminaron diciéndose de todo: “Esto no es un programa de espectáculos”, aseveró López-Dóriga.

Tras el escándalo que se produjo por el “bailongo” que se armó en el recinto de San Lázaro con la Sonora Santanera, Joaquín López Dóriga se comunicó con Sergio Mayer para que le aclarara la situación, ya que fue él quien habría organizado dicho evento para los integrantes de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el periodista, era inaceptable que se llevara a cabo dicho festejo en medio de la crisis que atraviesa Veracruz, Puebla y otros estados, debido a las inundaciones. López-Dóriga exhibió, en su programa de radio en Radio Fórmula, que buscó al diputado para entrevistarlo y que este le envió un audio en el que lo saludó con un “Hola, hermoso”.

“Oye vi el tema de lo de la Sonora Santanera, yo con mucho gusto te puedo responder si es que te interesa o quieres darle seguimiento y te puedo explicar perfectamente todo; déjame saber si quieres y pregúntame con todo, amigo, dame con todo (…) asumo toda la responsabilidad”, se escucha en el mensaje de Sergio a Joaquín.

Una vez que comenzó la entrevista, Sergio Mayer aseguró que el evento estuvo bajo su coordinación y que se hizo para homenajear a la Sonora Santanera; señaló que una de sus labores como diputado es apoyar las expresiones culturales. A pesar de las explicaciones, el periodista insistió en que no entendió por qué se dio el baile y la fiesta en un recinto como ese y, menos aún, con la crisis que se vive en Veracruz.

“¿Todos los días hay bailongo?”, preguntó López-Dóriga, a lo que Sergio Mayer respondió: “A ver, hay conciertos, ¿por qué estaría prohibido hacer un bailongo según tu criterio?”.

“Escúchame, Sergio, estás hablando conmigo, así que primero me respetas (…) te conozco hace muchos años (…) no estoy hablando de lo prohibido, estoy hablando que en medio de una tragedia nacional, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se echa un bailongo en uno de los auditorios de la ciudad legislativa de San Lázaro, ¿tú crees que es correcto?” dice el comunicador; Mayer responde que “incorrecto no es”.

🔥🎙️ “No estás en la casa de la risa”, así cerró el tenso debate entre Joaquín López-Dóriga y el diputado de Morena Sergio Mayer por el polémico “bailongo” en San Lázaro. Mientras el periodista preguntaba si era correcto festejar “en medio de la tragedia”, Mayer insistió: “No es… pic.twitter.com/Lbf2kh8bbj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 23, 2025

Con esta respuesta, Dóriga insiste es que le conteste si es correcto o no llevar a cabo dicho baile, a lo que el exactor repite que “incorrecto no es”. “Tú quieres que te conteste lo que tú quieres, Joaquín”, reclama Sergio Mayer.

Al final, Joaquín López-Dóriga termina la entrevista y saca del aire a Sergio Mayer para después señalar que se equivocó de programa pues el suyo no es de espectáculos, sino de noticias.