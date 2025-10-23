Los talentos latinos están brillando más que nunca en Estados Unidos, consolidándose como una de las fuerzas más influyentes en el entretenimiento global, a pesar del estigma que han generado los conflictos migratorios en dicho país, mismos que han aumentado en los últimos meses tras la llegada de Donald Trump en la presidencia para su segundo mandato.

Desde la industria del cine en Hollywood hasta los escenarios más importantes del mundo, principalmente de la música, varios artistas de origen latino actualmente marcan tendencia, rompen récords y demuestran que su talento, carisma y visión multicultural son una fórmula imparable para el éxito.

Nombres como Pedro Pascal, Eiza González, Salma Hayek o Guillermo del Toro dominan la gran pantalla con películas y series que terminan siendo un éxito rotundo, mientras que Karol G, Bad Bunny o Shakira son sinónimo de popularidad, ventas masivas y canciones que pegan en cada rincón.

A continuación te dejamos con un listado de 12 latinos exitosos, que representan su origen con orgullo y talento en Estados Unidos y más allá de las fronteras.

Latinos exitosos en la industria del cine de Hollywood

Pedro Pascal - Chile

El actor chileno es actualmente uno de los actores más solicitados en Hollywood gracias a su participación en producciones como The Last of Us y The Mandalorian, que lo catapultaron a lo más alto de la industria.

Salma Hayek - México

La actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, conquistó Hollywood luego de su participación estelar en la película nominada al Óscar Frida y de otros proyectos de la década de los 90 como Del Crepúsculo al Amanecer.

Recientemente fue toda una sensación por sus actuaciones en Magic Mike: el último baile, Eternals, La Casa de Gucci y Without Blood.

Eiza González - México

Eiza ha marcado un antes y un después en el cine y en las oportunidades que se le dan a las mujeres latinas para triunfar en una industria extranjera.

Tras llegar a Hollywood en 2013, Eiza no ha dejado de trabajar en producciones mundialmente exitosas como Godzilla vs Kong, Ash, Ambulancia, Rápidos y Furiosos: Hobbs and Shaw y Descuida, Yo Te Cuido.

Además de convertirse en un ícono de la actuación, Eiza ha consolidado su carrera como modelo de marcas de moda de lujo.

Ana de Armas - Cuba

Si bien Ana de Armas comenzó a hacer su carrera en España con gran notoriedad, su llegada a Estados Unidos fue todo un boom. En los últimos 8 años ha protagonizado películas mundialmente reconocidas como Rubia, Blade Runner 2049, Aguas Profundas y hasta ha sido parte del elenco estelar de Sin Tiempo para Morir, de la saga de James Bond.

Diego Luna - México

Diego Luna ha hecho carrera en la industria actoral entre Estados Unidos y México. En 2016 se convirtió en la sensación mundial luego de protagonizar la película Rogue One: una historia de Star Wars.

Entre otros títulos, Diego ha actuado en Un día en Nueva York, Berlín, Te Amo, Si la Colonia Hablara y Sangre de mi Sangre; el más reciente proyecto del actor es el musical El Beso de la Mujer Araña junto a Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Además de la actuación, Diego destaca de forma internacional por ser actor de doblaje, como director y productor.

Guillermo del Toro - México

El originario de Jalisco es uno de los cineastas más premiados por la Academia. Hasta el momento Guillermo del Toro tiene tres premios Óscar, dos por La Forma del Agua y otro por Pinocho.

Actualmente está estrenando la película Frankenstein con elenco de renombre; algunos de los actores que colaboran con él son Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac y Christoph Waltz.

Su trabajo como director no lo es todo, también es escritor de novelas y guionista.

Latinos exitosos en la música

Shakira - Colombia

Shakira es probablemente la latina más exitosa y famosa a nivel mundial. De acuerdo con recientes datos, la colombiana superó ganancias de 300 millones de dólares a través de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Si bien su tour mundial le ha significado fama y récords rebasados, Shakira lleva más de 30 años de carrera, durante los que ha trabajado imparablemente para consolidarse como una de las cantantes más queridas.

Bad Bunny - Puerto Rico

El puertoriqueño ha roto récords a nivel internacional con su música, no sólo presentándose en conciertos masivos, sino que lidera las principales listas globales de reproducción con canciones como Mónaco, Tití me preguntó y Debí tirar más fotos.

Su corta, pero destacable trayectoria ha hecho que Benito Antonio Martínez Ocasio haya sido elegido como el próximo protagonista del medio tiempo del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo en California.

Peso Pluma - México

Hasta ahora Peso Pluma ha sido considerado el máximo exponente de los corridos tumbados.

A casi cinco años de haber saltado a la fama en la industria del regional mexicano, Peso Pluma es de los cantantes que dominan las principales listas de reproducción globales y en español en Spotify.

Karol G - Colombia

La colombiana se puso en la mira internacional por canciones populares como Bichota, El Barco, Provenza y Si antes te hubiera conocido; su álbum Mañana será bonito la convirtió en la primera mujer en debutar en el número uno de la lista Billboard 200 con un álbum completamente en español.

Hace poco fue elegida para cantar con Andrea Bocelli en el Vaticano y fue el acto musical principal del desfile de modas de Victoria’s Secret. Asimismo, fue anunciada para participar en el Festival de Coachella de 2026 junto a Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Anitta - Brasil

Anitta no sólo ha conquistado la industria musical en Estados Unidos, sino que su talento como cantautora, bailarina, actriz y ahora modelo la ha llevado a niveles superiores de fama y éxito.

La cantante ha posicionado varias canciones en las principales listas de reproducción de los servicios streaming como Apple Music o Spotify, tales como Bellakeo, Downtown y Envolver.

Por su parte, en la pasada Semana de la Moda de París, Anitta triunfó por segundo año consecutivo en el desfile de L'Oréal junto a Belinda y Kendall Jenner.

Luis Miguel - México - Puerto Rico

El cantante mexico-puertorrriqueño es uno de los más exitosos no sólo en México ni en Estados Unidos, sino mundialmente.

A pesar de no sacar demasiada música nueva ni hacer promociones de su carrera de forma masiva y llena de mercadotecnia, se estima que su última gira musical recaudó casi medio billón de dólares, una cifra récord entre giras de artistas latinos.

El Sol de México hizo historia recientemente con casi 200 conciertos en países como México, Argentina, Estados Unidos, España, Canadá y Chile.