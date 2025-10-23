Luego de hacer su debut como ángel de Victoria’s Secret en el Fashion Show de 2025, Emily Ratajkowski apareció en redes sociales con una nueva sesión fotográfica en braless para la revista Beyond Noise.

En las imágenes que se están haciendo virales, la supermodelo posó sin lencería y ataviada sólo con un abrigo de pelo negro de Gucci, dejando a la vista su piel bronceada y figura de impacto.

A través de su cuenta de Instagram, Emily compartió otras tomas en blanco y negro, en las que aparece luciendo atuendos de Maison Alaia como un bralette satinado negro de arriesgado escote, y un bikini de cintura baja, además de guantes de cuero y joyería de Bvlgari.

Para la reciente sesión, Emrata, como se hace llamar en redes sociales, mostró su figura atlética y piel bronceada. Lució una alborotada melena lacia sobre sus hombros, mientras su rostro se vio definido por glamoroso maquillaje en tonos bronceados, ligeras sombras en los ojos y fino cat eye, blush marrón sobre los pómulos y labial nude.

La celebridad, de orígenes británicos, hizo alarde de sus abs de acero, tonificado derrière y kilométricas piernas con las pequeñas prendas que cubrieron lo necesario.

Las recientes actividades en Instagram de la modelo ocurren después de que se diera a conocer que pronto hará su debut como guionista en una serie dramática que la productora A24 prepara con Apple TV+.

De acuerdo con los informes, Emily será la guionista y la protagonista de dicho proyecto, “que explora la identidad femenina y la maternidad moderna”, junto a la creadora de Too Much, Lena Dunham, y la autora Stephanie Danler.

En una entrevista con Variety, la supermodelo dijo sobre su proyecto y su colaboración con Dunham: “Lena fue la primera persona que publicó mis escritos, en Lenny Letter, pero sabía de mí por Instagram”.

“He tenido muchas experiencias, especialmente con Lena, que vio más allá de las cosas superficiales y me dio muchas oportunidades”, agregó sin dar detalles de su serie.

Además de incursionar en la televisión, la celebridad mantiene una agenda de trabajo llena con proyectos laborales vinculados a la moda; recientemente se informó que había firmado contratos de publicidad con marcas de lujo como Chopard, Kurt Geiger, Cap Juluca y Le Collectionist.

En tanto, Emily acaba de debutar como un ángel de Victoria’s Secret en su reciente desfile de modas, en el que apareció acompañada de otras estrellas de la industria como Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Ashley Graham, Irina Shayk y Gigi Hadid, por mencionar algunos nombres.