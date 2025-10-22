Ben Affleck y Jennifer Garner están siendo fuertemente criticados por la relación tan cercana que actualmente sostienen: se dio a conocer que ambos tienen un acuerdo de “amigos con beneficios”, el cual ha puesto en peligro el compromiso de la actriz con su prometido, John Miller.

Ben Affleck y Jennifer Garner llevan divorciados oficialmente desde octubre de 2018, aunque anunciaron su separación en el año 2015. Es decir, que han pasado seis años desde la finalización legal de su relación y nueve años desde que terminaron.

Las personas cercanas a la pareja aseguran que entre ellos siempre hubo una química especial; algunos de sus amigos no entienden cómo es que su relación terminó cuando realmente tenían muy buena comunicación; se cree que la verdadera razón por la que no pudieron seguir juntos fue por la adicción de Ben: el alcoholismo lo llevó a perder su matrimonio.

Sin embargo, varios años después, la expareja estaría reconsiderando acercarse y pasar más tiempo juntos: una fuente le contó a RadarOnline que tanto Garner como Affleck han sorprendido a sus amigos con su acuerdo de ser “amigos con beneficios”; también, señalaron que están en shock debido a que dicha situación pone a prueba su compromiso con John Miller.

“Jen y Ben siempre han compartido un vínculo realmente poderoso. Se basa en años de amor, confianza y familia. Últimamente, esa cercanía se ha profundizado: se han apoyado mutuamente en busca de consuelo, y naturalmente se ha convertido en algo más íntimo”, señaló una fuente cercana a Jennifer Garner.

De acuerdo con el informante, se tienen mucha confianza, se comprenden y se apoyan en todo. Eso sí, el acuerdo no pretende reavivar un romance, sino más bien buscan tener un amigo en quien confiar, con el que compartan afecto, nostalgia y seguridad emocional.

“No se trata de que vuelvan, se trata de encontrar consuelo en alguien que te conoce a la perfección. Han superado la adicción, el divorcio y años de crianza compartida; ese tipo de historia compartida crea una conexión que la mayoría de la gente jamás podría comprender”, indicó.

Los amigos dicen que Garner ha sido clara sobre sus límites con Affleck: “Ella ha sido completamente honesta con Ben sobre cuál es su posición", dijo la fuente. Agregó: “Hay límites firmes: no se permiten quedarse a dormir, no hay citas y no se habla de lo que viene después. Jen ama a John y aún tiene la intención de casarse con él, pero lo que comparte con Ben es algo aparte. Se basa en la historia y la comprensión mutua, no en intentar revivir su matrimonio”.