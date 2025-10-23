La actriz Eva Longoria deslumbró en la Gala del Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles 2025, demostrando que a sus 50 años sigue siendo sinónimo de elegancia, estilo y presencia. En una noche dedicada a recaudar fondos para el museo, Longoria se convirtió en una de las figuras más comentadas por su espectacular look.

Eva lució un vestido rosa cubierto de lentejuelas, con franjas transparentes que dejaban ver sutilmente su figura, y un escote en forma de corazón que acentuaba su porte glamuroso. El diseño, sofisticado y moderno, resaltó su silueta y la hizo brillar —literalmente— en la alfombra roja.

Su cabello castaño, peinado con volumen extra, y un maquillaje impecable con delineado alado y tez mate, completaron un look que combinó sensualidad, elegancia y seguridad.

Eva Longoria. Foto: EFE

La gala contó con la presencia de celebridades como Demi Moore, Hailey Bieber y Sydney Sweeney, quienes también desfilaron por la alfombra roja. Eva, sin embargo, se robó los reflectores no solo por su atuendo, sino por el momento personal que atraviesa.

En entrevistas recientes, Longoria ha compartido que está priorizando su bienestar y tiempo en familia, reorganizando su vida para enfocarse en lo que realmente le importa. “No me importa envejecer, solo quiero hacerlo bien”, declaró en una entrevista, reflejando una filosofía de vida centrada en el equilibrio y el autocuidado.

Eva Longoria. Foto: EFE

Actualmente, divide su residencia entre México y España, y ha adoptado un estilo de vida saludable que incluye ayuno intermitente 16:8, alimentación basada en proteínas magras, verduras, grasas saludables y carbohidratos complejos, y una rutina de ejercicios que incluye caminatas, montañismo y juegos con su hijo.

Eva Longoria continúa activa en el mundo del entretenimiento, con participaciones recientes en series como Only Murders in the Building. En una conversación con Byrdie, compartió que su confianza en sí misma viene de las mujeres fuertes que la rodearon desde pequeña: “Sabía que tendría éxito porque estaba rodeada de mujeres independientes, inteligentes y generosas”.

En su aparición en Good Morning America, habló sobre cómo ha cambiado su enfoque profesional: ahora dice “no” a proyectos que la alejan de su familia o que no se alinean con su bienestar.

Eva Longoria asegura que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de su privacidad y de su relación con su esposo, el empresario mexicano José Bastón. Aunque creció en Texas y vivió en Los Ángeles, ahora encuentra su hogar entre España y México, viajando constantemente para mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.