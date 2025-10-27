A una semana de que la carrera de compositora de Ángela Aguilar fuera galardonada con La Musa Awards 2025, se puso bajo la lupa su canción "Invítame un café" la cual es un remake de "La gata bajo la lluvia" de Rocío Dúrcal.

Ante este caso, el compositor argentino ganador del Latin Grammy 2016, Manu Moreno, no se quedó callado y criticó las prácticas que se mantienen en el medio artístico sólo por complacer el "capricho de algunos artistas".

En TikTok, el músico criticó que Ángela Aguilar y su equipo sólo le cambiaron el título a "La gata bajo la lluvia" para registrarla como una nueva versión y así agregar el nombre de la esposa de Christian Nodal y Steve Aoki.

Reconoció que para que esto se hubiera logrado seguramente llegaron a un acuerdo económico con Rafael Pérez Botija, compositor de la canción, sin embargo, dijo que pese a ello esto "no deja de ser una práctica corrupta".

"No sé por qué seguimos dejando que los compositores tengan que ceder derechos de sus canciones, de su trabajo sólo por capricho de algunos artistas", cuestionó Manu Moreno.

¿Cuándo fue lanzada "La gata bajo la lluvia"?

Del albúm lanzado en 1981 "Confidencias" de Rocío Dúrcal se desprende la canción "La gata bajo la lluvia" la cual convirtió en un éxito internacional.

Posteriormente fue retomada en México por Lupita D'alessio cuya versión fue igualmente bien recibida entre el público.

¿Cómo reaccionó el público con la canción de Steve Aoki y Ángela Aguilar?

Dado a que esta canción se ha convertido en un clásico y ahora Ángela Aguilar aparece como una de sus compositoras, los cibernautas analizaron la nueva versión lanzada en 2023: "Invítame un café", descubriendo que la letra es la misma a la de "La gata bajo la lluvia" creando molestia entre la comunidad.

"No sólo destruye familias, también canciones", señala Mónica Yanez.

"¡Vaya que se brincó las trancas!!! Plagio total y destrucción de un tema tan Bello!!!", se lee en otro de los comentarios con más likes.

"Pensé que era fake, pero aquí estamos con el descaro más grande de la historia", escribió Samantha Avendano.