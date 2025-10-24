Una vez más Belinda rompió las redes luego de plantarle un beso a un desconocido que estaba entre su público.

" ¡Con el guapo, con el guapo! Acércame al guapo ", la cantante pidió a su equipo que la acercara a un joven alto de camisa blanca que, visiblemente nervioso, veía cómo se le acercaba Beli.

"¡Abrázame!": con esta frase una selfie, Belika cerró este icónico momento que levanto la duda de la identidad del suertudo de ser "el elegido".

Por supuesto que los belifans tenían que reaccionar y entre los comentarios más recurrentes se mencionan:

"Ahora sí vio aun guapo" entre el público, bromeando con el hecho de les parece que algunas parejas que se le han conocido a la cantante no son tan atractivas como este fan.

"¡Por fin! Mi Beli distingue la belleza", escribió Silvia Riera, a ella se sumó Cecilia: "Es más guapo que los que normalmente le gustan a Beli".

Valeria R.S dijo: " Creo que Beli ya fue a terapia y al oftalmólogo, ya sabe distinguir ".

"Claro está guapo ahí demuestra ella ya tenido malos momentos, pero buen gusto".

Otras fueron más directas, como Linda: "¡Si le gustó Nodal y el Lupillo! ¡Le puede gustar quien sea! El dinero pues ya lo tiene ella".

¿Quién es el "guapo" que besó Belinda en pleno concierto ?

Resulta que el ahora famoso "guapo" que besó Belinda es un tapatío llamado César Echeverría, que según las redes sociales tras este viral momento relató que él no tenía planes de asistir al concierto.

Sin embargo, a sus amigos les regalaron unas cortesías por lo que de último momento se decidió a acompañarlos.

Afirmó sentirse nerviosos al ver que Belinda había detenido por un momento su concierto para tomarse una selfie con él.