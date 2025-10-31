En medio de sus desencuentros con Cazzu, el cantante Christian Nodal en estos días conmemorativos por el Día de Muertos se ha dado un respiro permitiéndole soñar en grande.

Ahora subió una misteriosa imagen en sus redes sociales que ha levantado sospechas que podría estar preparando una nueva colaboración, pero con un ídolo de la música que ya no está entre nosotros.

"Espero así suene mi viaje al cielo... Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado", se lee en el mensaje de Nodal que, aunque parece una despedida prematura de pronto las voces que acompañan la imagen hacen entender la sorpresa que podría estar en camino.

"Hoy muero de pensar que no voy a hacer yo al que vas a amar", se escucha la melodiosa voz del charro de Huentitán, Vicente Fernández, seguida de Nodal cantando: "Estos celos me hacen daño me enloquecen".

Al parecer Nodal está anunciando su que su próximo lanzamiento será un dueto con Vicente Fernández. ¿será que con la ayuda de la inteligencia artificial logren hacer una versión de la canción "Estos celos"?

Aunque hasta la tarde de este viernes, Christian Nodal no ha revelado más detalles sobre esta misteriosa historia en la que se le ve tomando una copa, se muestra entusiasmado compartiendo el fragmento en que su voz y la de Don Chente cantan a la par.

"Les deseo a su alma este sentimiento tan chingón", así concluye su historia Nodal.

Veremos en los siguientes días si con motivo del Día de Muertos este dueto podría ser un homenaje a uno de los ídolos de la música ranchera en México.

Foto: Christian Nodal / IG

Además, esta idea es expuesta luego de que hace más de una semana su cuñado Emiliano Aguilar confirmara que su nuevo manager es el sobrino de Vicente Fernández, a quien el propio charro le quitó su apoyo para impulsa a Alejandro.

Habrá que esperar en los siguientes días a ver si en sus plataformas lanzan esta versión de "Estos celos" que fue lanzada en 2007 por Don Chente y escrita por el también ya fallecido Joan Sebastian, quien, según en diversas entrevistas, es una de las influencias de Nodal.