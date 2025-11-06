Los fans de Ben Affleck se están preguntando si el actor ya olvidó a Jennifer Lopez luego de que fuera captado recogiendo en su coche a una misteriosa mujer, esto en medio de los rumores que circulan de que el famoso estaría considerando darse otra oportunidad con JLo. ¿Quién es la mujer y dónde los vieron juntos? Esto es lo que se sabe.

Hace unas semanas comenzó a sonar en Hollywood una posibilidad de romance que provocó una ola de comentarios y críticas: se comenta que Ben Affleck y Jennifer López podrían volver y retomar su historia de amor, que terminaron el año pasado luego de que la cantante solicitara el divorcio.

Sin embargo, tras sus últimas apariciones públicas, surgieron especulaciones debido a la cercanía que mostraron ante las cámaras, lo que provocó que más de uno se preguntara si era posible que estuvieran juntos por tercera vez, ya que la primera fue a inicios del año 2000, pero rompieron días antes de su boda.

Después, regresaron en 2021, para posteriormente separarse legalmente en 2024. Ahora, de acuerdo con medios estadounidenses, podrían retomar su relación a pesar de que ya firmaron los papeles de divorcio. Sin embargo, esto podría venirse abajo ya que el famoso actor fue visto con una guapa mujer.

De acuerdo con RadarOnline, Ben Affleck fue fotografiado recogiendo a una “glamurosa morena” en su coche BMW; esto habría sucedido en Los Ángeles, California y, durante algunas horas, se cuestionó sobre la identidad de la mujer que lo acompañaba.

Después se confirmó que la mujer que recogió Ben en su auto fue Luciana, la esposa de Matt Damon, socio comercial y mejor amigo de la estrella de cine, por lo que inmediatamente quedó en claro que no había romance ni una situación íntima entre ambos.

Hasta el momento, no se revelado que el actor tenga pareja desde el fracaso de su breve matrimonio con Jennifer Lopez. Una fuente dijo que Affleck aún sigue “enganchado” a su exesposa. “Es complicado, han vuelto a caer en ello, no es que realmente hayan salido de ello alguna vez”, indicó.

Añadió: “Nunca se excluyeron mutuamente de sus vidas. Parece que sí están juntos, pero de una manera muy intermitente y complicada: pasan mucho tiempo juntos y con los niños juntos. Si les preguntas a sus equipos, te dirán que son muy buenos amigos y que quieren formar parte de la vida del otro como una gran familia con los niños”.