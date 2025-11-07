La influencer Anastasia Karanikolaou dejó sorprendidos a sus seguidores en Instagram al lucirse ataviada con un espectacular bikini animal print, tendencia que han encabezado celebridades como su amiga Kylie Jenner y Elizabeth Hurley.

La estrella posó para la cámara con un maquillaje de apariencia natural, únicamente retocado con gloss, rubor y cejas perfectamente marcadas. Dejó suelta su cabellera y sumó decenas de comentarios que alabaron su belleza.

En la galería que publicó en su cuenta de Instagram, también posa junto a Kylie Jenner, quien optó por un bikini negro.

Al parecer, las fotografías son del viaje de cumpleaños de Kendall Jenner, quien eligió un destino de playa para celebrar sus 30 años.

No fue el único look con el que Anastasia Karanikolaou robó cámara. También posó con un bikini de conchas y red que desató reacciones en Instagram.

Anastasia Karanikolaou es una poderosa influencer en redes sociales con más de 10.3 millones de seguidores en Instagram. Recientemente, también promocionó una campaña con Alo Yoga para mostrar su nueva línea de leggings.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora, junto a su pareja, el TikToker Jaden Hossler, intenta retomar su vida.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.