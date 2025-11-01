La influencer Anastasia Karanikolaou volvió a causar sensación en redes sociales tras compartir una fotografía en su cuenta de Instagram donde presume su espectacular figura en bikini rosa.

Con una imagen tomada en medio de una piscina inflable, la mejor amiga de Kylie Jenner dejó ver su estilo, luciendo un conjunto de dos piezas que resalta su silueta tonificada. Además, presume zapatillas transparentes de plataforma.

Los comentarios no tardaron en llegar, con frases como “Diosa total”, “Ese bikini fue hecho para ti” y “Stassie, te ves increíble”, inundando la sección de mensajes. Su estilo, confianza y presencia en redes sociales la han convertido en un referente de moda y belleza entre las nuevas generaciones.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo. Ahora, junto a su pareja, el TikToker Jaden Hossler, intenta retomar su vida.

Por ahora lo que más le funciona es mostrar fotos de su estilo de vida. La influencer actualmente es embajadora de Lounge Underwear, Fashion Nova, Savage x Fenty, Revolve y Skims, ésta última es la marca de ropa de Kim Kardashian.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.