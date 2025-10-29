Las autoridades locales de Florida arrestaron a la artista cubanoestadounidense Gemeny Hernández por un presunto caso de violencia doméstica contra su pareja Emily Estefan, la cantante e hija de Gloria y Emilio Estefan, según documentos judiciales a los que EFE accedió este miércoles.

Hernández, de 31 años de edad y pareja de Estefan desde hace unos ocho años, fue detenida este martes en Miami bajo cargos de robo con violencia y agresión menor, según el informe policial.

La supuesta víctima presentó una declaración jurada afirmando que Hernández “le arrebató el teléfono móvil de la mano y la golpeó con él”, dice el informe.

"La víctima y el sujeto son pareja doméstica desde hace aproximadamente 8 años y viven juntas", establece el reporte, que no revela el nombre de Emily.

Tras varios forcejeos, la víctima relató a la policía que recuperó su teléfono y llamó al 911 para reportar el incidente.

La víctima sufrió “heridas leves, consistentes en una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el lado derecho del cuello”, explica el informe.

La acusada “negó haberle quitado directamente el teléfono a la víctima” en su entrevista en la Oficina de Investigaciones de robos, pero “admitió haber participado en la confrontación física”.

Hernández ingresó al centro penitenciario Turner Guilford Knight Correctional Center, donde pagó una fianza de 3.000 dólares, según la base de datos del Condado de Miami-Dade.

Estefan y Hernández son una pareja homosexual que se ha mostrado siempre abiertamente en redes sociales y medios, y son presentadoras del pódcast de música, identidad y diversidad ‘In Our Own World’, que dejó de emitir nuevos episodi