Ninel Conde sorprendió a sus seguidores de redes sociales al aparecer completamente transformada, luego de haberse sometido a un nuevo procedimiento estético.

En Instagram el Bombón Asesino compartió detalles de la nueva cirugía que se realizó, para cambiar su imagen, pero más allá de elegir bótox o de estiramiento de rostro, la estrella decidió cambiar el color de sus ojos.

La cantante y actriz pasó de ojos marrones a elegir un tono verde oliva que, según dijo en un video compartido en Instagram, combina con su cabello y su tono de piel.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma (...) Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, escribió en sus redes sociales.

Ninel reveló que se realizó el procedimiento en una clínica de Nueva York llamada Kerato, que se especializa en el cambio de coloración de los ojos de forma permanente. De acuerdo con cotizaciones en su sitio web, el precio de este procedimiento va de los 12 mil dólares , algo así como 220mil 928.76 pesos mexicanos al cambio de hoy.

Según contó, había estado considerando el procedimiento hasta que conocidos la convencieron al ver sus resultados “hermosos y naturales”.

A sus 49 años, Ninel siguió la influencia del exboxeador y político Jorge Kahwagi, que en 2012 se convirtió en tema de conversación en la prensa y la opinión pública por haber recurrido a un procedimiento similar para cambiar el color de sus ojos a azul.

En su momento se reportó que Kahwagi se realizó el cambio de color de ojos en Panamá en un procedimiento denominado Newiris.

Para Ninel Conde las burlas y los comentarios del público están de más. Luego de reaparecer en redes sociales con un rostro totalmente renovado a inicios de este año, la cantante y actriz se pronunció ante las críticas y aceptó haberse sometido a algunos procedimientos estéticos.

En una charla que tuvo con Yordi Rosado, la celebridad aceptó las modificaciones de su rostro a través de varias cirugías plásticas y desestimó las críticas que ha recibido en torno a ello señalando que a ella le gustaba lo que veía y que se hacía arreglos para gustarse a sí misma y a su pareja.

Desde hace poco más de dos años, el Bombón Asesino se ha dejado ver con cambios estéticos relevantes en su rostro y cuerpo.

Los fanáticos aseguraban que Ninel se veía “rara” debido al exceso de filtros que usaba en sus fotografías y videos y que los cambios corporales se debían al ejercicio y dietas estrictas que suele hacer para mantener la figura.

Es de conocimiento público que Ninel Conde se ha sometido a una serie de cirugías plásticas para mejorar su aspecto desde muy joven, cuando apenas se estaba involucrando en la farándula mexicana.