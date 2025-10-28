Hailey Bieber dio cátedra de estilo y glamour durante su asistencia al Vogue World 2025 en Hollywood, en el que desfilaron modelos e íconos del cine, como Nicole Kidman y Kendall Jenner, con atuendos que se volvieron históricos dentro de la industria.

La celebridad fue vista en los estudios Paramount ataviada con un lujoso vestido de cuero negro, firmado por Mugler y diseñado con espalda descubierta, falda de tubo y ajuste sobre la cintura.

La prenda llamó la atención por presentar escote de princesa unido a una estructura por detrás de la espalda alta. Le sumó zapatillas de tacón, anillos plateados y su argolla de matrimonio.

Peinó su cabellera en un moño alto estilo clean bun y su maquillaje fue acentuado por rubor en las mejillas y gloss en los labios.

Recientemente Hailey fue tema de conversación por ciertos comentarios que hizo en torno a las marcas que son competencia para ella y su firma de belleza Rhode.

Durante una entrevista, le preguntaron a la esposa de Justin Bieber cómo se siente cuando es comparada con Selena Gomez y su marca Rare Beauty, a lo que ella contestó que no se siente competitiva “con personas que no la inspiran”.

Tras esta respuesta, los fanáticos aseguraron que se refería a Selena y sus productos de belleza. Poco después de que los comentarios de Hailey se hicieran virales en redes sociales, Selena compartió un mensaje en sus stories de Instagram pidiendo que dejaran en paz a Hailey y que no compararan el trabajo de ambas y de otras empresas dado que todas inspiran.

“Déjenla en paz. Puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Se trata sólo de relevancia, no de inteligencia. Sean amables. Todas las marcas me inspiran”, escribió la cantante en un post que borró a los pocos minutos.

En la misma entrevista, Hailey dijo que encontraba “molestas” las comparaciones entre ella y la exnovia de Justin, que ahora está casada con Benny Blanco.

“Siempre es molesto que me comparen con otras personas. Yo no pedí eso. Cuando la gente quiere verte de cierta manera y se han inventado una historia sobre ti, no depende de ti cambiarla”, apuntó.

Cabe recordar que ambas celebridades han sido enfrentadas por sus fanáticos, no sólo por sus negocios en la industria de la belleza y cuidado personal, sino que han sido vinculadas a peleas constantes desde que Justin Bieber se casó con Hailey meses después de haber terminado su relación intermitente con Selena Gomez.