Nicole Kidman fue vista en el desfile Vogue World: Hollywood 2025, llevado a cabo en los estudios de Paramount Pictures de Los Ángeles, luciendo radiante y más bella que nunca en medio de su separación de Keith Urban.

La actriz, de 58 años, inauguró el show de moda, desfilando ante los presentes con un impresionante vestido braless negro, inspirado en la leyenda Rita Hayworth, similar a un look que vistió la actriz en la película Gilda de 1946.

La ganadora del Óscar vistió un maxivestido negro de escote braless, diseñado con detalles drapeados sobre el top, falda larga con abertura cruzada y un par de flores de gran tamaño en el costado derecho y sobre la cadera.

Le sumó un par de zapatillas de tacón de aguja, así como un collar plateado y guantes negros extralargos que se quitó durante su caminata.

Además de lucir el glamoroso atuendo, la celebridad canalizó el estilo old Hollywood con su cabellera rubia peinada de lado con ondas voluminosas, maquillaje claro que le dio efecto de porcelana a su piel y labial rojo carmesí.

Luego de que se hicieran virales las imágenes de Nicole, los usuarios de internet aseguraron que su atuendo le dio un guiño al vestido de la venganza que Lady Di usó poco después de que se hiciera pública la infidelidad de Carlos con Camila Parker Bowles.

Su participación en el desfile Vogue World: Hollywood 2025 ocurrió en medio de la polémica desatada por su separación del cantante country Keith Urban, con quien estuvo casada por casi 20 años.

De acuerdo con los informes, la actriz solicitó el divorcio el pasado 30 de septiembre, alegando “diferencias irreconciliables”. En la separación legal establecieron que ambos compartirán la custodia de sus dos hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Una fuente le dijo a la prensa estadounidense que Nicole y Keith habían estado viviendo por separado casi tres meses antes de anunciar su separación y que el músico ya estaba en busca de un nuevo amor mientras la actriz de Big Little Lies estaba luchando por rescatar su matrimonio.

“Nicole está devastada y humillada por los rumores. Está muy centrada en su imagen y odia que la gente cuchichee sobre sus problemas”, apuntó el informante.

“Se esforzó por salvar el matrimonio, pero Keith se lo echó todo en cara. La noticia de que supuestamente había conseguido una nueva novia destrozó cualquier pequeña esperanza que aún le quedaba”, agregó.