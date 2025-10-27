Meghan Markle enfrenta una nueva ola de críticas tras ser acusada de grabar un video promocional cerca del túnel del Puente del Alma, en París, donde murió la princesa Diana, su suegra, en 1997, junto al heredero Dodi Al-Fayed y su conductor Henri Paul, en un aparatoso accidente automovilístico.

Según nuevos informes, la duquesa de Sussex habría utilizado el emblemático lugar como parte de una estrategia publicitaria para promocionar su nuevo vino As Ever Sauvignon Blanc Marlborough 2024, lo que algunos calificaron como una acción “vil” y “desesperada”.

Cabe recordar que el polémico video muestra a Meghan, de 44 años, en la parte trasera de un automóvil, mientras viajaba cerca del sitio del accidente.

Las imágenes coincidieron con el lanzamiento de su tercer vino bajo la marca As Ever, horas, que ocurrió antes de su vuelo a la Semana de la Moda de París, desatando una tormenta mediática y acusaciones de aprovechar un recuerdo trágico de la muerte de Diana para generar atención.

NO TE PIERDAS: Megan Fox vuelve y presume sus curvas con espectacular vestido nude de corset

De acuerdo con fuentes cercanas, el video fue parte de un detrás de cámaras de su viaje a París. Varios expertos en comunicación aseguran que el momento fue “demasiado oportuno para ser una coincidencia”, y que el equipo de Meghan sabía que grabar cerca de un lugar tan simbólico garantizaría titulares en todo el mundo sobre ella y el lanzamiento de su vino.

Un insider le dijo a Radar Online: “El momento parecía demasiado deliberado para ser una coincidencia. El equipo sabía que ese lugar atraería atención masiva. Combinarlo con el lanzamiento de un vino descrito como ‘brillante y equilibrado’ molestó a mucha gente. Promocionar está bien, pero no en un sitio con tanto peso emocional”.

El vino, presentado en el sitio web de As Ever, se vende a 30 dólares por botella y ya está disponible en sets de tres, seis o doce unidades.

La publicación oficial en redes sociales sobre el lanzamiento del vino decía: “Sabíamos que nos extrañaban. Hemos vuelto... y trajimos a una amiga”, junto a una imagen de la nueva botella.

Pese a que Markle esperaba un lanzamiento sin controversia, su aparición en el desfile de Balenciaga primavera-verano 2026 avivó el debate y fue severamente criticada, además del video, por haberse “autoinvitado”, y es que el mismo diseñador reveló que la duquesa pidió asistir.

Los allegados a Meghan aseguran que su viaje a París tenía un único propósito: apoyar al nuevo director creativo de Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, con quien mantiene amistad. No obstante, el impacto mediático del video ha opacado sus intenciones. “Meghan cuida cada detalle de su imagen, pero esta vez les dio a sus detractores el argumento perfecto”, concluyó una fuente cercana.

Una fuente cercana a los duques de Sussex defendió a Meghan asegurando que “no hubo nada calculado” y que el video de su paso por la zona cercana al lugar del accidente de Diana fue un momento privado grabado accidentalmente: “Meghan nunca usaría el recuerdo de Diana con fines publicitarios; esa idea es profundamente injusta”, afirmó.

A pesar de estas declaraciones, los internautas y expertos reales no están convencidos de la inocencia de Meghan: “Ella sabe lo que ese lugar representa. Hacer una filmación ahí, coincidiendo con el lanzamiento de un producto, inevitablemente parece una estrategia planificada”, comentó una fuente del palacio a medios estadounidenses.