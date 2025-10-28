La actriz Sydney Sweeney apostó por un vestido de princesa para la premiere de su nueva película “Christy”, en Los Ángeles, California.

La estrella se llevó todas las miradas en el AFI Fest 2025 al portar un espectacular vestido rosa pastel de la firma Miu Miu. La prenda tenía escote de cuello halter, un cinturón que hizo aún más breve su cintura y encaje que le dio un toque muy femenino.

La actriz de 28 años, que recientemente llamó la atención con un atrevido vestido en un evento repleto de estrellas, estrenó un corte bob para su cabello rubio, con sus mechones ondulados que terminaron por encima de sus hombros.

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Sweeney lució su melena más larga la semana pasada en la Gala del Museo de la Academia. Justo un día antes, también la llevó suelta en el estreno en Londres de Christy.

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Presumió su belleza con un maquillaje favorecedor que destacó con sombras rosas en sus párpados, abundante gloss en los labios y amplias pestañas negras.

La película “Christy”, dirigida por David Michôd, se estrenará en los cines el próximo 7 de noviembre. Sydney Sweeney interpreta a la leyenda del boxeo Christy Martin en una película biográfica.

La cinta muestra el caos que vivió la campeona mundial dentro y fuera del ring. Tras el estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto, Sweeney se conmovió hasta las lágrimas por la ovación de pie que recibió y reflexionó sobre las extremas exigencias físicas de interpretar a “la mejor boxeadora del mundo”.

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Para prepararse, Sydney Sweeney dijo que ganó aproximadamente 15 kilos y se sometió a un régimen de entrenamiento intenso, yendo al gimnasio tres veces al día durante tres meses con entrenadores de boxeo, nutricionistas y entrenadores de pesas a su lado.

En el escenario junto a Martin, de 57 años, Sweeney reveló cómo era su dieta: “Mucho Chick-fil-A, mucho, mucho Smucker's, muchos batidos, muchos batidos de proteínas”.

No obstante, añadió: “Pero fue increíble poder encarnar plenamente a una mujer tan poderosa. Me sentí aún más fuerte. Fue realmente inspirador”.

Sweeney nunca ha sido nominada a un Oscar. Christy llega a los cines en un momento en el que posiblemente sea una de las estrellas más solicitadas de Hollywood.