La familia de Britney Spears está “aterrorizada” y preocupada por su salud mental, que al parecer volvió a colapsar y que podría tener en peligro a la cantante, de 43 años. Y es que recientemente se reportó que la celebridad fue vista conduciendo de forma errática durante una salida nocturna en California.

De acuerdo con la prensa estadounidense, el comportamiento de Britney ha generado de nueva cuenta “conversaciones de crisis” dentro de su familia y su círculo de amigos, quienes temen que la estrella pop esté repitiendo los mismos patrones de comportamiento que la llevaron al colapso mental en 2007.

Fuentes cercanas aseguran que sus familiares y allegados están “aterrorizados” por las decisiones que está tomando y el rumbo que parece seguir su vida sin acompañamiento ni apoyo emocional.

“Hay mucha preocupación. Todos quieren lo mejor para ella, pero está tomando malas decisiones”, dijo una fuente al Daily Mail.

Ante esta situación, algunas personas cercanas a la celebridad discuten si deberían intervenir nuevamente para protegerla con una nueva tutela, como la que llevó por más de 13 años su padre Jamie Spears, incluso si eso implica enfrentar la reacción pública.

Amigos cercanos a la cantante creen que su comportamiento actual se asemeja al que mostró en 2007, cuando se rapó la cabeza y perdió el control de su vida personal, además de la custodia de sus hijos. En redes sociales sus fanáticos piden que se instaure una tutela similar para protegerla de sí misma y de las accidentes y decisiones que la puedan poner en riesgo.

Una fuente le dijo al tabloide británico: “La última vez que Jamie intervino, lo convirtieron en el enemigo público número uno. La gente lo acusó de querer su dinero, lo cual no era cierto. Ahora la pregunta es quién se atreverá a ayudarla sin que eso se convierta en otro escándalo mediático”.

Hace unos días, Britney Spears fue vista fuera del restaurante Red-O en Thousand Oaks, California, donde fue captada ignorando las advertencias de conducir. En el video que circula en las redes, su BMW negro convertible realiza giros bruscos y maniobras peligrosas, con chirridos de llantas incluidos.

Testigos afirman que la artista invadió carriles, cruzó líneas centrales y hasta se desvió hacia un carril bici, lo que aumentó la alarma entre su familia inmediata y algunos amigos cercanos.

Esta nueva polémica en torno al comportamiento de la intérprete de Toxic llega justo cuando Britney vuelve a los titulares por el lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, tituladas You Thought You Knew.

En el libro, Federline hace acusaciones graves, incluyendo supuestos episodios de consumo de drogas mientras ella amamantaba a sus dos hijos Sean Preston y Jayden James, además de declaraciones perturbadoras sobre su maternidad.

El equipo de Spears respondió con fuerza, calificando las memorias como un intento de “sacar provecho económico” de la celebridad.

“Esto ocurre justo después de que terminara la manutención de sus hijos. Lo único que le importa a Britney es el bienestar de ellos, no el sensacionalismo”, dijo su portavoz, defendiendo la imagen de la artista.

Mientras el drama familiar se intensifica, Spears ha usado sus redes sociales para hablar de los traumas que, según afirma, todavía arrastra de su pasada tutela. En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, Britney aseguró haber sufrido “daño cerebral” debido al control que ejercieron sobre ella durante años: “Siento como si me hubieran quitado las alas… tengo suerte de estar viva”, escribió la intérprete de Oops!...I Did It Again.

Asimismo, la cantante ha acusado a Federline de manipular la narrativa y difundir “mentiras piadosas” sobre ella para dañar su reputación y sacar provecho.

Su comportamiento reciente y sus publicaciones erráticas en internet han reavivado la preocupación entre sus seguidores y su círculo familiar sobre su Oops!...I Did It Again.

Hasta el momento, ni Britney ni su equipo han emitido declaraciones sobre el video que la muestra conduciendo. Sin embargo, en su entorno, existe un consenso: la estrella atraviesa un momento delicado y confuso que podría ser un punto de inflexión en su vida si no recibe la ayuda y el apoyo necesarios.