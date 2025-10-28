Demi Moore sorprendió a todos con un detalle de su vida privada que pocos conocían: la estrella del cine confesó que le fue infiel a uno de sus esposos la noche previa a su boda. “Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”, contó a la vez que compartió detalles de lo que pasó en ese momento. ¿Fue a Bruce Willis o a Ashton Kutcher? Te contamos.

Demi Moore, de 62 años, es una de las actrices más reconocidas y admiradas de Hollywood: a lo largo de su carrera, ha atravesado por varios duros momentos, tanto personales como profesionales; quizás uno de los más recordados fue su divorcio con Ashton Kutcher, quien era 15 años más joven que ella, ya que su relación comenzó cuando él tenía 25 años y la actriz 40.

Pero, sin duda, otro aspecto de su vida que llamó la atención y que causó revuelo fue cuando la famosa contó que le había sido infiel a uno de sus esposos justo un día antes de casarse. La revelación la hizo en su libro “Inside Out” en el cual narró los detalles de dicho engaño.

“La noche antes de casarnos, en lugar de trabajar en mis votos, estaba llamando a un chico que había conocido en el set de una película. Me escapé de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”, relató.

Moore continúo: “¿Por qué hice eso? ¿Por qué no fui a ver al hombre con el que me comprometía a pasar el resto de mi vida para expresarle mis dudas? Porque sentía que no había margen para cuestionar lo que ya había puesto en marcha. No podía romper el matrimonio, pero sí sabotearlo”.

La famosa aseguró que su educación con respecto al matrimonio influyó en la forma en la que actuó: “Yo era una adolescente egocéntrica que no había sido criado con mucho respeto por la institución del matrimonio”, dijo.

¿A qué esposo le fue infiel Demi Moore?

La artista engañó a su expareja Freddy Moore, con quien se casó en 1980 cuando tenía 18 años; dicho matrimonio se acabó cuando se divorciaron en 1984. Tiempo después, en ​1987, Moore se casó con su segundo esposo, el actor Bruce Willis, con quien tuvo tres hijas: Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle Willis.

Moore y Willis se divorciaron en el 2000; cinco años después de esta última separación, la famosa se casó (en 2005) con Kutcher, pero su matrimonio sólo duró unos años, ya que anunciaron su divorcio en 2011.