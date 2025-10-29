La cantante Katy Perry deslumbró en su cuenta de Instagram al presumir las fotografías del vestido rojo que usó para celebrar su cumpleaños 41.

La estrella irradió belleza con un entallado vestido rojo, de escote en la espalda. La prenda destacaba su figura delgada. Perry completó su outfit con zapatillas negras de tacón alto y transparencias y aretes plateados. El toque de lujo fue un bolso Birkin negro.

Peinó su cabellera en un moño alto y lució un maquillaje de apariencia natural, destacado con labial nude, amplias pestañas negras y rubor en los pómulos.

El día que Katy Perry cumplió 41 años fue el mismo que oficializó su romance con Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá. La pareja parecía muy enamorada cuando llegaron al Crazy Horse en París, Francia, un icónico cabaret.

Justin Trudeau, de 53 años, usó un traje negro que combinó con una camiseta a juego.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

La pareja desató rumores de noviazgo por primera vez en julio, cuando fueron vistos cenando en Montreal. Una fuente dijo al medio Us Weekly que Katy Perry está “realmente interesada” en su conexión con Justin.

“Katy está muy metida en esto. Está muy contenta. Intenta mantenerlo discreto y han pasado mucho tiempo juntos en privado. No quiere que esta relación se haga pública. Sus amigos piensan que son una buena pareja, pero en realidad él aún no conoce a muchos de sus amigos”.

Katy Perry se separó de su prometido Orlando Bloom a inicios de este año 2025. Comparten una hija de cinco años, Daisy Dove Bloom. Por su parte, Justin anunció su separación de Sophie Grégoire Trudeau después de 18 años de matrimonio en 2023. Comparten tres hijos.

Hace poco, Katy Perry se anunció como imagen oficial de la nueva campaña del perfume Devotion Intense de Dolce & Gabbana. La cantante estadounidense posó con un deslumbrante vestido de transparencias y corsé que resaltó su figura.

La campaña, ambientada en la pintoresca Marina Grande de Capri, Italia, muestra a Katy Perry envuelta en un aura de lujo mediterráneo. El vestido acentúa su silueta, mientras que las transparencias aportan un toque de sofisticación y atrevimiento.

El estilismo de la campaña se completa con un maquillaje luminoso, labios en tonos rosados y una melena negra perfectamente peinada en media coleta.