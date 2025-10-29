Luego de viralizarse por las polémicas respuestas que dio en el show de Franco Escamilla, Natalia Ruelas, trabajadora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, salió a defenderse de la ola de críticas y cuestionamientos que se desataron en su contra en redes sociales.

Los fans de este comediante saben que, durante sus presentaciones, Franco suele interactuar con sus espectadores, quienes platican libremente de su vida personal.

Aunque el show ocurrió el pasado 26 de septiembre en Tepic, Nayarit, el comediante publicó el video el pasado lunes donde se destaca la entrevista de Natalia, quien dijo tener 30 años, ser de Tepic, Nayarit, pero que tiene 14 años viviendo en Puerto Vallarta, Jalisco.

Hasta ahí, parecen comentarios comunes, pero las críticas en su contra surgieron luego de que Franco Escamilla, al enterarse que trabajaba para el gobierno de Puerto Vallarta, le preguntó cuáles eran sus funciones a lo que Natalia Ruelas respondió:

"Tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando".

Luego el comediante insistió:

" Pero tu descripción laboral ¿cuál es? ¿Qué dice? ".

Ella, entre carcajadas, dijo: "No sé".

Ante ello varios cibernautas exhibieron sus datos personales en lo que muestran el sueldo que estaría percibiendo por en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Los ataques en redes provocaron que la propia Natalia publicara un video en sus plataformas lamentando el "tono ligero" en el que habló.

Aseguró que al ser fan de Franco Escamilla acudió al show a divertirse y dejó en claro que sólo es servidora pública que tiene que laborar siete días a la semana, por lo que está dispuesta a atender cualquier requerimiento de transparencia.

"Yo no soy política, yo estuve administración de empresas turísticas y como servidora pública en mi trabajo consiste en dar seguimiento a diversos acuerdos del ayuntamiento, a la agenda pública, eh acuerdos con empresarios y diversos sectores de la población", mencionó.

Natalia afirmó que, a raíz de esta experiencia, aprendió a que debe de cuidar sus palabras:

"Me queda claro que hay personas que buscan cualquier cosa para afectar a la administración y confundir a la sociedad".

¿Cuáles fueron las críticas contra la trabajadora del Ayuntamiento?

Las reacciones en redes sobre la intervención de Natalia no se hicieron esperar, unos lamentaron la respuesta de la mujer y otros al quedarse con la duda sobre su empleo especularon sobre cual podría ser su función dentro del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

"Natalia es la viva representación de todo lo que está mal en México tanto a nivel profesional como personal", escribió el usuario Adrián Gómez.

"Si vuelven a subir el vídeo sin una parte o con la cara tapada, ya sabemos quién tuvo problemas en la chamba", menciona Carlie Jonas.