Reels y memes de usuarios del banco BBVA inundan las redes sociales con sus quejas luego de los recientes cambios que la institución bancaria hizo a su aplicación móvil.

Según los afectados, la app de BBVA no sólo cambió de apariencia también movió los comandos para transferencias, los estados de cuenta, para pagar las tarjetas de crédito o la opción para comunicarse con un asesor.

"A quién se le ocurrió", "qué diseño tan nefasto", "regresa nuestra app", "Ni sé dónde está mi dinero", son algunas de las quejas que muestran el descontento y decepción de algunos cuentahabientes.

Incluso, la inconformidad está a tal grado que pasaron de hacer memes a publicar pantallazos de la aplicación mostrando como se queda "pasmada" a la mitad de una transferencia bancaria dejando la duda si se realizó o no.

Otros han hecho parodias del diseñador de la app de BBVA diciendo: "No sé lo que estoy haciendo", unos más exigen que se despida al encargado de autorizar los cambios.

NO TE PIERDAS: Familia de Britney Spears está “aterrorizada” por su comportamiento: “Está perdiendo el control”

Rediseño de BBVA confunde a clientes

Hay clientes de BBVA que prefirieron hacer un video quejándose del rediseño que ya tiene varios días que entró en funciones.

Cuestionaron a la institución bancaria y exigieron que se regrese al diseño anterior que, según describieron, era más amigable con los clientes del banco.

"De tener la mejor aplicación, sin duda, de todos los bancos en México a tener una aplicación que usuarios como yo, que tenemos años con ella, no entendemos", dijo el tuitero César Vega Economista.

¿Soy el único que piensa esto? De tener la mejor aplicación de todos los bancos en México a tener una de las peores. pic.twitter.com/FjvmKggb8F — Cesar Vega Economista (@VegaEconomista) October 26, 2025

Por su parte, un influencer identificado como "Elmunoz" hizo un reel usando el filtro de payaso para "hablar directamente con el diseñador de BBVA"

"Quiero hablar a solas... la pin... aplicación funcionaba bien, ¿para qué le mueves? Traes un movedero, todos los días que entro es una aplicación diferente. Ya no sé ni donde transferir, me quiero hacer una recarga no lo hay", dice.

"Te invito una caguamita para saber que está pasando por tu cabeza, es tu único jale", cuestiona.

Los memes por los cambios en BBVA también han usado a Bob Sponge perdido y GIFs.

TE INTERESA: Ofrendas de Día de Muertos: ¿Qué almas visitan el 27, 28, 29, 30 de octubre y quién visita el 31?

Despitan al diseñador de BBVA 😡 ya parece TikTok, qué rayos le está haciendo a la app, estoy furioso, me lo voy a quebrar! 🔥 pic.twitter.com/8OKA9JduOz — 🍬 SaSaGiX 🍬 (@sasagix_nya) October 28, 2025

Cada vez que me meto a la app de BBVA esta diferente…. Ya parenle pic.twitter.com/3Ht3Ocs7Wh — PAPAY1TA (@PAPAY1TA) October 28, 2025