El Banco de México (Banxico) anunció el retiro de circulación de uno de los billetes más característicos en las últimas dos décadas y que fue, en su momento, uno de los más coleccionables dentro del mundo de la numismática.

Se trata del billete de 20 pesos con el rostro de Benito Juárez, que fue puesto en circulación por primera vez en agosto de 2007 junto a otros billetes del tipo F, según señaló Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF)… pero, ¿por qué? Aquí te decimos lo que se sabe.

¿Por qué Banxico retira el billete de 20 pesos? ¿Cuándo lo hará?

A partir del 10 de octubre , el Banco de México comenzó el retiro de los billetes de 20 de Benito Juárez, que estuvo presente en la economía de los mexicanos por casi 18 años y que presenta una efigie de Juárez en el anverso junto a una viñeta de una balanza y un libro que representa las Leyes de Reforma, promulgadas durante 1859.

En el reverso, el billete tiene como elemento principal una vista panorámica de la zona arqueológica Monte Albán, ubicado en Oaxaca, de donde era originario Benito, y que fue nominada por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

El billete azul, hecho de polímero, también presenta una ventana transparente en el costado derecho y una marca de agua con el rostro de Juárez más tenue junto al esfinge principal en el anverso.

En un documento compartido en el DOF, Banxico señaló que "todas las instituciones de crédito del país deberán abstenerse de poner a disposición del público los billetes indicados, y proceder a depositarlos en este Banco Central o en sus corresponsales, clasificándolos como ‘Billetes en proceso de retiro y/o desmonetizados”.

Si bien el billete de Benito Juárez ya está siendo retirado de circulación, todavía es válido para transacciones, lo que quiere decir que, si tienes uno en tu cartera o en tu guardadito, podrás utilizarlo para hacer tus compras o realizar tus pagos dentro de México.

Los billetes son válidos todavía para ser utilizados como cambio en comercios, pero una vez que lleguen a las instituciones bancarias, serán separados para depositarlos en el Banco de México y no volverán a ser entregados al público.

De forma gradual, el billete de 20 pesos del Benemérito de las Américas desaparecerá de las manos de los mexicanos en los siguientes meses, quedando como reemplazo el billete conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de México, emitido en 2021.

Junto a los billetes de Benito Juárez de 20 pesos, Banxico tiene el retiro vigente de billetes de 50 pesos de José María Morelos y los de 1000 pesos de Miguel Hidalgo.

El Banxico implementa retiros de billetes y monedas para modernizar la moneda mexicana, cambiar sus medidas de seguridad para evitar falsificaciones y para reemplazar los ejemplares deteriorados.