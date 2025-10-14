El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una actualización importante sobre el Programa de Visas de Diversidad (DV) 2026, en la que informa sobre errores detectados en los resultados de selección para ciertos participantes de Cuba y del Reino Unido y sus áreas dependientes.

La revisión del sistema reveló que algunos solicitantes podrían haber recibido notificaciones incorrectas sobre su estatus en el programa.

En el caso de Cuba, el Departamento aclaró que, conforme a la legislación estadounidense, los ciudadanos cubanos no son elegibles para el programa DV-2026, ya que en los últimos cinco años más de 50,000 personas de esa nacionalidad emigraron a Estados Unidos.

A pesar de esta restricción, un pequeño número de participantes cubanos fue notificado erróneamente como seleccionado. Estas personas ya han sido informadas de que no podrán continuar en el proceso.

Por otro lado, también se detectaron inconsistencias en los resultados de selección de algunos participantes del Reino Unido y sus territorios de ultramar, como Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Gibraltar, entre otros.

El Departamento de Estado recomienda a estos solicitantes que verifiquen nuevamente su estatus utilizando su número de confirmación del registro en línea del DV-2026, a través del sistema oficial de Verificación del Estado del Participante.

Además, se recuerda a los seleccionados que la elegibilidad para solicitar una visa de diversidad está limitada al año fiscal correspondiente, que finaliza el 30 de septiembre de 2026.

Las visas se otorgan hasta agotar el número autorizado por el Congreso, por lo que es fundamental completar la solicitud DS-260 lo antes posible y estar preparados para presentar toda la documentación requerida, incluido el examen médico, en caso de ser programada una entrevista.

Para muchos, el Programa DV representa una oportunidad única de inmigrar legalmente a Estados Unidos, por lo que cualquier error o malentendido puede tener consecuencias significativas.

¿Qué es la Lotería de Visas de Estados Unidos?

El programa de Visas de Diversidad fue creado en 1990 para recibir a inmigrantes de países que, históricamente, han tenido tasas muy bajas de inmigración hacia Estados Unidos, por lo que sólo algunas nacionalidades participan.

Se le conoce popularmente como Lotería de Visas porque las personas elegidas para obtener una Green Card son seleccionadas al azar de la lista de elegibles que se inscriben.

¿México participa? ¿Quiénes pueden inscribirse a la Lotería de Visas?

Para participar en el Programa de Visas de Diversidad que realiza el Departamento de Estado estadounidense hay que tener bachillerato terminado o al menos dos años de experiencia laboral.

Estados Unidos deja fuera del programa de Lotería de Visas a países cuyas tasas de emigración al país superan los más de 50,000 nativos en los últimos cinco años.

Más de 50,000 mexicanos han emigrado a Estados Unidos en los últimos cinco años, por lo que los mexicanos ya no son elegibles para participar en él.

Pueden participar los extranjeros cuyo cónyuge proviene de estas naciones o si sus padres vivieron en uno de los territorios elegibles al momento en que nació.