En el mundo de la numismática , los billetes o monedas raras o de edición especial valen una fortuna, en especial aquellas piezas hechas al 100 por ciento con oro.

Tal es el caso del centenario de oro de 50 pesos, emitida para celebrar el Centenario de la Independencia, el 14 de septiembre de 1921, según señala el Banco de México (Banxico).

La acuñación de esta pieza fue suspendida en 1931 y retomada de nueva cuenta hasta 1943, debido a la alta demanda de monedas de oro que existía en dicha década en México.

Hoy en día, el centenario de oro vale pequeñas fortunas dentro de la numismática, que es el estudio y coleccionismo de monedas o tesoros; un sólo centenario de oro de 50 pesos vale en internet casi 100 mil pesos.

Así es el centenario de oro de 50 pesos que vale 99 mil 999 pesos en internet

El centenario presenta en el anverso uno de los escudos nacionales usado en la acuñación de monedas antiguas, con la leyenda Estados Unidos Mexicanos.

En tanto, en el reverso se aprecia una Victoria Alada, representada actualmente en el monumento del Ángel de la Independencia. En el fondo del centenario se presentan los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, así como las leyendas 50 pesos, 37.5 gr oro puro y los años 1821 y 1947.

Esta moneda tiene un contenido de oro puro de 1.20565 onzas y tiene una pureza de 0.900, dice Banxico. Asimismo, tiene un acabado en satín y diámetro de 37.0.

En plataformas como Mercado Libre, un centenario de oro de 50 pesos vale 99 mil 999 pesos mexicanos y se envía de forma “segura” desde Nayarit.

Sin embargo, expertos en numismática dicen que una pieza de la colección de centenarios de 50 pesos, hechas en 1945, pueden valer hasta 2 mil dólares o 37 mil 797 pesos mexicanos al cambio de hoy.

Bancos como Banorte compran centenarios a 37 mil 500 pesos y los venden a 48 mil; los precios no son establecidos, ya que cambian cada día e incluso cada hora.

Piden hasta 100 mil pesos por centenario de oro mexicano de 50 pesos. Foto: Mercado Libre

¿Cómo identificar que un centenario de oro de 50 pesos es auténtico?

Los expertos dicen que antes de comprar centenarios, los interesados deben saber ciertas cosas como:

Evitar comprarlo a particulares.

Comprarlo en bancos y empresas profesionales de venta de oro.

Lo mismo a la hora de su venta: Lo puedes vender en un banco, una empresa profesional o en subastas.

El precio varía de acuerdo a la cotización del oro y su alza de ámbito mundial.

Los centenarios de 50 pesos valen más si son más antiguos y si están en buenas condiciones.

Para identificar que el centenario es auténtico y no sólo una moneda bañada en oro, se recomienda usar un imán muy potente. El método funciona así: debido a que el oro no es un metal magnético, la moneda falsa o baña de oro se acercará, si es auténtica, no lo hará.