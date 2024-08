En el mundo de la numismática, las medallas, billetes conmemorativos o antiguos, las monedas de edición especial o con errores tienen un precio elevado de miles sólo por sus rasgos únicos.

Tal es el caso de una moneda estadounidense de 25 centavos que en el mercado llega a costar hasta 2250 mil dólares (43 mil 805 pesos mexicanos al cambio de hoy 6 de agosto).

Sigue leyendo para conocer más sobre esta moneda única y valiosa para la numismática.

La moneda de 25 centavos que cuesta 2250 mil dólares

Se trata de una moneda de 25 centavos Yellowstone hecha en 2010 que conmemora al Parque Nacional de Yellowstone y lanzada a través del programa America the Beautiful Quarters por la Casa de Moneda de Estados Unidos.

Este ejemplar celebra el establecimiento del parque nacional , uno de los más grandes y famosos de Estados Unidos, como sitio nacional en marzo de 1872.

America the Beautiful Quarters acuñó 56 modelos a partir del 2010 al 2021 que también celebran varios parques y sitios representativos del territorio estadounidense.

La moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver y Philadelphia; está compuesta por un 75 por ciento de cobre y 25 por ciento de níquel.

En el anverso se muestra el busto de George Washington, tal y como lo hacen todas las monedas de la misma denominación desde 1999; también se presenta la leyenda United States of America, Liberty, In God We Trust, Quarter Dollar y la letra D por detrás de la cabeza del personaje.

Del otro lado de la moneda, el ejemplar cuenta con un diseño del antiguo géiser Faithful con un bisonte, característico de Yellowstone.

Por arriba de la imagen se aprecia la palabra Yellowstone y por debajo Wyoming, 2010 y E Pluribus Unum.

Entre los elementos de la moneda destaca un detalle que la hace especial y con un valor inigualable en el mundo de la numismática , este se trata de la letra D que significa que fue hecha en Denver.

Los precios de la moneda varían de acuerdo a un segundo detalle: su calificación, según dice el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), que es el servicio de Estados Unidos que se encarga de clasificarlas, auntentificarlas, atribuirlas encapsularlas.

D (MS-60): 3 dólares.

D (MS-61). 3 dólares.

D (MS-62): 3 dólares.

D (MS-63): 3 dólares.

D (MS-64): 4 dólares.

D (MS-65): 8 dólares.

D (MS-66): 42 dólares.

D (MS-67): 950 dólares.

D (MS-68): 2 mil 250 dólares.