En torno a lo que está ocurriendo con el cometa 3I/ATLAS y su trayectoria dentro de nuestro Sistema Solar, el científico vinculado a la Universidad de Harvard, Avi loeb, apunta que el miércoles 29 de octubre de 2025 ocurrirá algo importante con el objeto interestelar que tendrá gran relevancia en la Tierra.

Esto es lo que dice el experto sobre el misterioso objeto interestelar que surca el espacio hacia el centro de nuestro Sistema Solar.

¿Qué ocurrirá el 29 de octubre con el 3I/ATLAS?

Esta fecha es relevante, según el astrofísico, para la trayectoria que sigue el misterioso objeto interestelar 3I/ATLAS, del que se afirma es una nave extraterrestre proveniente de algún lugar del universo profundo, y de la forma en que se revelará su naturaleza.

Pero, ¿qué ocurrirá? Según explica el experto, el 29 de octubre el cometa alcanzará su perihelio, que es el punto más cercano al Sol. Esto quiere decir que el objeto estará lo suficientemente cerca del astro, a una distancia de 203 millones de kilómetros , y que puede ocurrir dos cosas con él: o se deshace por el calor y la radiación solar, o se revela como una nave alienígena al soportar las condiciones y salir intacto del perihelio.

En caso de que el cometa no se desintegre o se fragmente, el experto apunta que puede liberar “minisondas” para la investigación espacial, y de vida en la Tierra, y así revelarse como una nave extraterrestre de verdad, hecha con níquel, rebasando todas las expectativas.

“Para una nave espacial, el perihelio es el momento óptimo para la aceleración o la desaceleración por el impulso de un motor, gracias a la asistencia gravitacional del Sol. Esto también se aplica a una nave nodriza que libera minisondas que maniobran hacia los planetas. Desafortunadamente, no podemos observar a 3I/ATLAS desde la Tierra en este momento oportuno, lo que plantea la pregunta de si su trayectoria fue ajustada por inteligencia extraterrestre”, explica el astrofísico en su blog.

Partiendo de sus teorías, el científico añade que, si el objeto se revela como una nave, “el dinero no tendrá sentido”, ya que no se podrá hacer nada ante la inminente llegada de vida alienígena y del cambio de percepción que se tiene con respecto a la vida humana y su posición en el cosmos.

“No sé si el dinero tendrá sentido si este objeto resulta ser tecnológico después del 29 de octubre. Si quieren tomarse unas vacaciones, tómenlas antes de esta fecha porque quién sabe qué pasará”, advirtió Avi Loeb.

Luego de esta fecha, y en caso de que no se desintegre, el 3I/ATLAS podría alcanzar su punto más cercano a la Tierra, el perigeo, el 19 de diciembre de 2025 . Se estima que el objeto se posicione a una distancia de 267 millones de kilómetros de la Tierra

En un artículo compartido en su blog, Loeb advierte que el cometa puede ser proyectado hacia la Tierra en una técnica llamada maniobra Oberth, en la que una nave es impulsada con una fuerza mayor por la gravedad de un cuerpo celeste masivo, como el Sol, sin la necesidad de más combustible.

Loeb propone a su equipo de investigadores del Proyecto Galilei el monitoreo de actividad “inusual” por parte de “objetos anómalos en la atmósfera terrestre” en los siguientes meses para analizar el comportamiento del cometa cerca del planeta y revisar si se liberaron dichas sondas.