La comparecencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de este lunes en la Cámara de Diputados atrajo la atención mediática no sólo por la presentación de resultados de la dependencia, también por la discusión entre dos diputadas de Morena por estar cerca del funcionario federal.

Al parecer, Harfuch sigue siendo uno de los secretarios que actualmente cuenta con una alta popularidad entre las mujeres.

Solamente hay que recordar que en 2023, cuando aspiraba a ser el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cientos de admiradoras buscaban tomarse la foto con él creando tumultos que incluso le impedían el paso.

A la fecha, Harfuch sigue causando admiración entre las personas, incluso entre algunas morenistas.

¿Porqué "pelearon" las dipuitadas Jessica Saiden y Gabriela Jiménez?

Este lunes, Omar García dio una conferencia de prensa tras su reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

El secretario de la SSPC estaba acompañado a su derecha por el líder morenista y por la vicecoordinadora de los diputados de Morena, Gabriela Jiménez.

A su izquierda, estaba la diputada Jessica Saiden, quien se mostraba muy atenta a las palabras del funcionario federal e incluso se acomidió en colocar correctamente el micrófono del estrado para que le quedara a la altura adecuada a Harfuch.

De acuerdo con los videos tomados por la propia prensa digital, escrita y de televisión que estaban grabando la conferencia se destacó el momento en que Ricardo Monreal le indica a Gabriela Jiménez cambiarse de lugar y colocarse al costado izquierdo de Harfuch.

Al intentarlo sucedió lo inesperado, la legisladora Saiden se negó a cederle su lugar.

Los videos muestran cómo la vicecoordinadora morenista le solicita a su compañera recorrerse un poco, pero Saiden sólo lo hace unos centímetros para luego voltear la cara.

Ante la insistencia de la vicecoordinadora Gabriela Jiménez, la diputada Saiden se niega a quitarse, por lo que la vicecoordinadora regresa a su lugar para informarle lo sucedido a Monreal.

Al escuchar lo sucedido, el líder morenista no pudo ocultar su sorpresa cambiando el gesto.

La discusión de las morenistas por estar cerca de Harfuch ocurrió mientras él respondía las preguntas de la prensa sobre la banda criminal conocida como "La Barredora", tema que en las últimas semanas ha tomado relevancia nacional.