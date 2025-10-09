El grupo estadounidense Citi rechazó este jueves la oferta del conglomerado Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, segundo hombre más rico del país, para adquirir hasta el 100 % del Grupo Financiero Banamex, y defendió el acuerdo previo con familia Chico Pardo.

"Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta", apuntó el banco estadounidense en un breve comunicado.

"Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas", añadió.

El 3 de octubre, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México indicó que su propuesta era "con términos más atractivos para Citi", pues ofrece la adquisición total de Banamex, con el objetivo de que sea un grupo "mayoritariamente mexicano".

Además, propuso que el empresario Fernando Chico Pardo y su familia mantuviesen su inversión del 25 %, con lo que Grupo México adquiriría el 75 % y respetaría sus derechos minoritarios.

Citigroup había informado el 24 de septiembre que Chico Pardo y su familia acordaron adquirir el 25 % de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex.

Tras la oferta, Citi apuntó en un comunicado ese mismo día que "si Grupo México presenta una oferta" la revisaría "de manera responsable" para analizar "entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de cerrar una transacción propuesta".

Un día después de trascender la operación, el 25 de septiembre, Chico Pardo aseguró que "no tiene pensando incrementar" su posición en Banamex más allá de la adquisición del 25 % por un valor de 2.300 millones de dólares anunciada por Citigroup, y remarcó que "la inversión es de muy largo plazo".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró entonces como “muy buena noticia” que Chico Pardo y su familia adquirieran la cuarta parte de Grupo Financiero Banamex.

Banamex, uno de los bancos más antiguos y emblemáticos de México, cuenta con más de 1,200 sucursales y cerca de 12 millones de clientes.