Previo a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, en México se lleva a cabo un evento de compras masivas que marca uno de los días más baratos y con mayores ofertas del año… Nos referimos al Buen Fin, que pone ante los consumidores miles de productos de tecnología, ropa y más a buen precio.

¿Cuándo es el Buen Fin 2025 en México?

El Buen Fin 2025 en México ya tiene fechas confirmadas y coincidirá con el puente vacacional alusivo a la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. El fin de semana más barato del año dará arranque el jueves 13 de noviembre y concluirá el lunes 17 del mismo mes.

Durante estos cinco días, miles de comercios físicos y en línea ofrecerán importantes descuentos, facilidades de pago a meses sin intereses y promociones únicas.

¿Qué tiendas participan en el Buen Fin 2025?

Este año marca el regreso de Walmart al evento de compras masivas, dado que el año pasado no participó.

Además de Walmart, tiendas físicas y en línea como Amazon, Mercado Libre, SheIn, Temu, Bodega Aurrerá, Liverpool, Sam’s Club, Costco, Coppel, Sanborns, H&M, Suburbia, Palacio de Hierro, Chedraui, entre otras, participarán en la edición 2025 y prometen lanzar las mejores ofertas desde el primer minuto el Buen Fin.

¿Cuáles son los productos que más se venden y cuáles son sus ofertas?

En cada edición del Buen Fin, miles de empresas y comercios lanzan diversas promociones sobre un a gran variedad de productos; sin embargo, los más vendidos en la temporada son laptops, pantallas de televisión, celulares, dispositivos tecnológicos de gaming y del hogar, electrodomésticos, equipos de oficina, muebles, ropa, juguetes y viajes, por mencionar algunos.

El Buen Fin es el momento ideal para renovar alguno de estos productos sin gastar de más.

¿Qué aerolíneas participan en el Buen Fin 2025 con boletos baratos?

El Buen Fin 2025 también será una gran oportunidad para los viajeros. Aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus ofrecerán vuelos nacionales e internacionales con meses sin intereses, además de paquetes de viaje con hotel incluido a precios especiales.

En el caso de Volaris, la aerolínea ya está poniendo descuentos de hasta el 80 por ciento para usuarios con membresías. Las promociones van cambiando constantemente en su sitio web y tienen condiciones de compras, así que ojo si vas a comprar algún vuelo.

Si estás buscando vuelos baratos para el Buen Fin 2025, este es el mejor momento para reservar escapadas a Cancún, Oaxaca, Monterrey, Tijuana, Puerto Vallarta o destinos extranjeros como Los Ángeles, donde las tarifas promocionales suelen agotarse rápidamente.

¿Cómo evitar caer en fraudes y estafas durante el Buen Fin 2025?

Para evitar caer en falsas promociones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la organización del Buen Fin recomiendan usar el sistema “Quién es Quién en los Precios”, donde puedes comparar los costos de productos antes y durante el Buen Fin.

Además, al realizar compras con tarjetas participantes, podrás acceder a bonificaciones y participar en el Sorteo del SAT 2025, que premia en cada edición a los consumidores que compran de forma responsable.

Se sugiere verificar la autenticidad de las ofertas, comparar precios y leer las condiciones de compra para maximizar el ahorro durante los días más baratos del año. Estos son los tips que da el Buen Fin para prevenir fraudes o estafas:

Para prevenir estafas en pagos digitales:

No proporcionar a terceros información bancaria como el NIP y la contraseña

Si tus datos bancarios están en tu dispositivo portátil, asegúrate de contar con bloqueo de acceso con NIP, huella dactilar o reconocimiento facial

Usa una contraseña de acceso seguro y cámbiala con frecuencia

No compartas información sensible en redes sociales

Utiliza tarjetas con código de seguridad dinámico

Para pagos en línea:

No instales aplicaciones de terceros no autorizados

Actualiza tu sistema operativo o navegador

No utilices computadoras en sitios públicos como salas de internet

No descargues apps de comercios desconocidos

Verifica que la URL del comercio sea segura

En correos o mensajes de sms:

Verifica el remitente, si no lo conoces, no abras el mensaje o el correo

Comprueba la dirección del enlace antes de abrirlo, si no lo conoces, no lo abras

Busca errores ortográficos y gramaticales, si los tiene, no lo abras

Ante requerimiento urgentes, no respondas

No descargues archivos ni abras enlaces si no estás seguro de su origen

Comunícate con tu banco para confirmar promociones, alertas o cargos

No proporciones contraseñas

En el cajero automático: