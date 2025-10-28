Algunas de las detenciones de migrantes realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han sido protagonizadas por gritos de auxilio generando que su caso tome más fuerza en redes sociales.

Recientemente se viralizó un video en el que se muestra a elementos del ICE encapuchados intentando detener a un hombre y a una mujer en presencia de dos menores, siendo una niña quien queda atrapada entre el forcejeo.

El video, cuya fecha no está definida, muestra que el operativo presuntamente se realizó en California, en el pasillo de un inmueble, el cual unos señalan que es una escuela y otros afirman que es un edificio residencial.

Sin embargo, varios de los cibernautas destacan la violencia con la que la pareja está siendo detenida, en medio de los gritos de la pequeña que presencia con cara de susto la escena.

"¡Suelta a la niña!", repite reiteradamente el hombre pese a que su rostro está inmovilizado contra la pared por un agente del ICE.

Entre el llanto, la menor intenta tomar de la mano de su familiar, pero un oficial la carga alejándola del sitio mientras sigue gritando.

El video sólo muestra la detención del hombre, dejando ver que la mujer es rodeada y aprehendida por varios federales.

El sujeto, de quien se presume es un migrante sin documentos, es llevado hasta el área de las escaleras de emergencia donde es sometido por las autoridades.

Se desconoce la identidad de las personas que aparecen, se destaca que situaciones así, donde los agentes del ICE hacen uso de la violencia para detener personas sin documentos se han repetido en diversas ciudades de Estados Unidos, según reportan cientos de cibernautas.