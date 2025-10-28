Una jueza federal estadounidense advirtió este martes al comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, que los niños disfrazados para Halloween no son una amenaza para las fuerzas del orden de Estados Unidos.

Anger against Trump and his fascist regime continues to grow: In the Old Irving Park neighborhood of Chicago, Trump's Nazi ICE Gestapo was met by outraged residents, including a man who came out of his house in bare feet to confront the Nazis. 🙌💪👏✊ pic.twitter.com/xHzF3brg2J — Bill Madden (@maddenifico) October 25, 2025

Durante una audiencia, la jueza Sara Ellis, le recordó a Bovino que le había ordenado tanto a él como a sus agentes no usar gases lacrimógenos ni otras municiones contra residentes que no representaran un peligro para las fuerzas del orden.

"Los niños disfrazados de Halrloween que caminan hacia un desfile no representan una amenaza inmediata para la seguridad de un agente del orden", dijo la jueza, en referencia a un enfrentamiento el sábado en el que se lanzaron gases lacrimógenos en el vecindario de Old Irving Park antes de una fiesta infantil de Halloween.

Bovino declaró que la gran mayoría de los agentes tienen cámaras corporales, pero él no, y aceptó cumplir con esa parte de la orden, para el viernes, día de la celebración.

Cuando la corte le insistió sobre tácticas usadas durante los enfrentamientos en el barrio mexicano La Villita, respondió que "depende de la situación" y añadió: "Desconozco qué otros factores estuvieron presentes".

"Su Señoría, esas técnicas y tácticas se pueden emplear; depende de la situación y del nivel de fuerza presente", testificó.

Al término de la comparecencia, que duró una hora, la jueza le ordenó presentarse ante el tribunal todos los días a las 6 de la tarde, para informar sobre detenciones y cualquier suceso ocurrido ese día.

La jueza ordenó a Bovino informarle diariamente detalles de las detenciones e incidentes que ocurran durante la actual campaña de control migratorio de la Administración Trump con la 'Operación Blitz Medio oeste'.

Ellis, que ordenó la comparecencia de Bovino ante el tribunal este martes, también le exigió el cumplimiento estricto de su orden temporal de principios de octubre, que restringe el uso de gas lacrimógeno y otras tácticas controvertidas empleadas por sus agentes en los barrios de la ciudad.

El jefe del sector El Centro de la Guardia Fronteriza, que cubre parte del sur de California, en la frontera con México, se ha convertido en el rostro de la campaña que hasta el momento totalizaría unas 3.000 detenciones en el área de Chicago, según sus declaraciones en una entrevista por televisión.