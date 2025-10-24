Desde el pasado 1 de septiembre entró en vigor una ley en Texas, Estados Unidos, con la que facilita a los médicos extranjeros con especialidad obtener una licencia de trabajo.

Ahora los profesionales de la salud que tengan más de cinco años de experiencia podrían ser contratados en un hospital texano siempre y cuando cumplan con los requisitos.

El pasado mes de junio, la legislatura de Texas aprobó una reforma que habilitó a la Junta Médica estatal emitir "ciertas licencias para ejercer la medicina y la autoridad de un asegurado para seleccionar ciertos titulares de licencias conforme a su póliza de salud; exigir una licencia ocupacional; autorizar honorarios".

De acuerdo con lo aprobado, este estado redujo los trámites burocráticos para recibir a médicos extranjeros ya titulados y con especialidad que cuenten con una oferta laboral.

¿Cómo obtener licencia médica en Texas? REQUISITOS

Entre los requisitos que los interesados deberán de cumplir están:

Contar con el título en Medicina oficial del país de origen

Tener cinco años de experiencia hospitalaria

Dominar el idioma inglés

Contar con autorización de Migración para trabajar en Estados Unidos

para trabajar en Estados Unidos No tener antecedentes penales

Aprobar el Examen de Licencia Médica de los Estados Unidos (USMLE por sus siglas en inglés)

Los doctores podrán obtener un permiso provisional para trabajar en Texas por tres años con la opción a que sea permanente en caso de no reportarse algún tipo de sanción.

La reforma en el estado de Texas sólo menciona que es directamente para médicos, descartando otras áreas de la salud como enfermería o psicología.

Asimismo, se detalla que la Junta Médica estatal tiene hasta el 1 de enero de 2026 para emitir el reglamento que regule la emisión de las licencias de trabajo, el tipo de práctica y deberá incluir una lista de países que podrán ser considerados para este proceso.