¿Sabías que en Estados Unidos hay una gasolinera tan singular que ya se volvió un sitio turístico? Este comercio se ubica en Texas, estado fronterizo con México, y aquí te decimos porque es "must" cuando estes de visita en aquel país.

Buc-ee’s es la estación de servicio de gasolina que empezó siendo un pequeño lugar hasta medir aproximadamente 20 mil metros cuadrados y está ubicada en New Braunfels.

A más de 40 años de su fundación, 1982, se ha vuelto tan icónica que tiene su propia mascota, vente sólo productos de su marca e incluso tienen sus propios dulces de maíz caramelizado que han contribuido a que la gente haga "la parada obligatoria" para probarlos.

De ser una pequeña gasolinera ahora la describen con un "mini" centro comercial, pero cuyos usuarios destacan por que al contrario de otros surtidores de combustible, aquí, los baños están tan limpios que hasta podrían entrar a una competencia.

La experiencia Buc-ee’s ha sido tan arraigada no sólo en los texanos sino entre el resto de los estadounidenses.

Por ende, ha sido el set para algunas grabaciones e incluso la empresa ha llegado a sacar ediciones limitadas de sus productos que son peleadas por los coleccionistas.

En redes, la gente se disfraza como su mascota, acuden a eventos en el estacionamiento de la gasolinera, presumen la ropa que usa con la cara del castor.

Aunque por muchos años fue exclusiva de Texas debido a que sólo querían replicarla en lugares que fueran tan grandes para construir una impresionante gasolinera, hay algunas estaciones de carga en Florida y Tennessee, pero ninguna le ha mermado su popularidad.

Aquí te damos una lista de las curiosidades de Buc-ee’s:

Tiene 120 bombas despachadoras de gasolina en un sólo lugar más la tienda

en un sólo lugar más la tienda Es comparada con un parque temático

Cuenta con el castor Buc-ee

Su mascota tiene sus propios productos de todas las festividades para que los turistas se los lleven de recuerdo

Tiene dos dulces "típicos": Beaver Nuggets y jerky

Como te darás cuenta tiene un amplio espacio, tienen una mascota, no venden nada que no sea de su marca, el rostro del castor está en todos lados, por lo que se ha ganado el apodo de ser el "Disneyland de las gasolineras", pero en este caso parece una escapada ideal para los adultos.