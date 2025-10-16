Brandon Biggs, el hombre que predijo un atentado contra Donald Trump, ha hecho una nueva declaración acerca de la llegada de una nave nodriza a la Tierra y un posible acercamiento a México y el Vaticano próximamente.

En un video compartido en su canal de YouTube, Biggs asegura que tuvo una visión sobre una posible amenaza en el cielo. Según contó, Dios le mostró una “nave nodriza” sobrevolando la Ciudad del Vaticano y dos templos mayas en México, y cruzando el mar, un hecho sin precedentes que “va a asustar a todo el mundo y que saldrá en la televisión”.

“Está a punto de ocurrir una gran distracción”, señaló Biggs que es un pastor cristiano de Estados Unidos. “Le pregunté: ‘Señor, ¿son dos?’. Y él me respondió: ‘No, es sólo uno’”, contó el hombre.

Según afirma, en su visión hay una nave nodriza de la que salen “pequeñas naves” que parecen ser “bolas de luz”. El hombre señala que no quiso contar nada sobre su visión, pero asegura que fue obligado a contarle al mundo lo que ocurrirá pronto: “Sólo estoy aquí para advertirles”.

En sus afirmaciones, Biggs descarta que se trate de una nave extraterrestre y dice que en realidad lo que se acercará serán ángeles: “Los extraterrestres no existen. Escuchen bien. Pero habrá cosas en el cielo que asustarán a todos en los próximos días porque la gente dirá: ‘¡Oh no! Los extraterrestres sí existen’. No, son ángeles caídos”.

Brandon Biggs no dio fechas exactas de cuándo ocurrirían sus visiones. Poco después de compartirlas en su canal, los internautas lo tacharon de mentiroso y de “falso profeta” a pesar de que fue la persona que compartió predicciones con respecto al atentado de Trump en 2024 con tres meses de anticipación.

Cabe destacar que el año pasado, mientras Trump se encontraba en campaña presidencial, Biggs dijo que le dispararían “cerca de la oreja” y que la bala le rompería el tímpano. El atentado contra el entonces candidato a la presidencial ocurrió en Pensilvania el 13 de julio de 2024 ; si bien el disparo no le rompió el tímpano, sí le pasó cerca de la oreja derecha.

Estas predicciones de Biggs han ganado relevancia en los últimos días, en medio de la visita del objeto interestelar 3I/ATLAS, que surca nuestro Sistema Solar a gran velocidad hacia el Sol.

Avi Loeb, un científico vinculado a la Universidad de Harvard asegura que este objeto no es un cometa, como ha sido catalogado por la ciencia, sino que se trata de una nave extraterrestre que llegó al sistema para vigilar la Tierra y otros objetos celestes.

Si bien estas afirmaciones se han tomado como meras teorías por la ciencia, Loeb dice que el mismo objeto ha lanzado pruebas de su origen, como el hecho de que esté recubierto de níquel, un material usado por los humanos para las naves que lanzan en las misiones espaciales, así como la modificación de su color y de su velocidad.