El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el jueves a Hamás que " no tendremos más opción que entrar y matarlos " s i la violencia interna persiste en Gaza.

La sombría advertencia de Trump se produjo después que anteriormente minimizara los actos de violencia registrados en el territorio desde que un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás entraron en vigor la semana pasada en la guerra de dos años.

Trump dijo el martes que Hamás había eliminado "un par de bandas que eran muy malas" y había matado a varios miembros de esas bandas. "Eso no me molestó mucho, para ser honesto", señaló.

El presidente republicano no dijo cómo llevará a cabo su amenaza publicada en su plataforma Truth Social, y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios para buscar claridad.

Pero Trump también dejó claro que tenía poca paciencia para los asesinatos que Hamás estaba llevando a cabo contra facciones rivales dentro del devastado territorio.

"Se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente", indicó Trump.

La policía controlada por Hamás mantuvo un alto grado de seguridad pública después que los milicianos tomaran el poder en Gaza hace 18 años, al tiempo que reprimían la disidencia. La policía se desvaneció en gran medida en los últimos meses cuando las fuerzas israelíes se apoderaron de grandes áreas de Gaza y atacaron a las fuerzas de seguridad de Hamás con bombardeos.

Poderosas familias locales y bandas armadas, incluidas algunas facciones anti-Hamás respaldadas por Israel, llenaron el vacío. Muchos son acusados de secuestrar ayuda humanitaria y venderla con fines de lucro, contribuyendo a la crisis de hambre en Gaza.

El plan de alto el fuego introducido por Trump había exigido que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero bajo el acuerdo, si eso no sucedía, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el miércoles que Israel "no hará concesiones" y exigió que Hamás cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego sobre la devolución de los cadáveres de los rehenes.

El ala armada de Hamás señaló en un comunicado el miércoles que el grupo honró los términos del alto el fuego y entregó los restos de los rehenes a los que tenía acceso.