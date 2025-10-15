La mujer del pasaporte de Torenza ha generado expectativa, curiosidad, confusión y hasta miedo: en redes sociales se hizo viral un video en el que una adulta mayor llega al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y desconcierta a todo el mundo porque presenta una identificación de un lugar de origen desconocido para las autoridades de migración, ya que se trata de un país que no existe.

El extraño video de la mujer del pasaporte de Torenza, publicado en Tiktok y el cual cuenta con millones de visualizaciones, despertó un gran número de teorías que revelarían que dicha persona provendría de otra dimensión o de un lugar aún inexplorado.

¿De qué trata el video viral de Tiktok de la mujer del pasaporte de Torenza?

En dicho video se observa a la viajera llegando de Tokio a Nueva York y explicando, con mucha calma, la ubicación de Torenza en la región del Cáucaso. “Las autoridades del Aeropuerto Internacional JFK quedaron desconcertadas cuando una mujer que llegaba de Tokio presentó un pasaporte emitido por una nación llamada Torenza, un país que, según todos los registros, mapas y bases de datos conocidos, simplemente no existe”, informó una persona.

En las imágenes que circulan se ve que la mujer es de la tercera edad, de baja estatura, que viste una túnica larga que cubre todo su cuerpo; además, su cabeza esta cubierta con algo similar a un hiyab y consigo únicamente trae su pasaporte, el cual sostiene con una de sus manos; no parece traer maletas o algún otro tipo de equipaje.

Un caso similar a éste sucedió en 1954, en el aeropuerto Haneda de Tokio: un hombre, elegantemente vestido, llegó en un vuelo procedente de Europa y presentó un pasaporte de un país del que nadie había oído hablar: Taured. El hombre insistió en que Taured era una pequeña nación entre Francia y España (en donde actualmente se encuentra Andorra).

Tras esto, las autoridades lo retuvieron durante la noche en un hotel mientras investigaban. Por la mañana, el misterioso viajero desapareció sin dejar rastro. Dicha historia hasta ahora se conoce “El hombre de Taured”.

¿El video de la mujer del pasaporte de Torenza es real?

No, el video de la mujer presentando su pasaporte de Torenza es falso, ya que fue generado con IA. No hay información oficial y verídica que señale que sucedieron estos hechos, por lo que se le atribuye a la inteligencia artificial el origen de dicho material visual.

No obstante, los internautas continúan muy confundidos y, derivado de este video viral, se han desatado decenas de teorías de universos paralelos, que únicamente provocan un aumento en la desinformación.