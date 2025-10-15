Los padres de familia de la secundaria No. 70, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, fueron sorprendidos esta mañana con la noticia del fallecimiento de un estudiante de 14 años de edad, provocando que se prendieran las alertas entre la comunidad.

Decenas de familiares del resto de los estudiantes consternados se presentaron afuera del plantel localizado en el Pueblo de Santa Martha Acatitla luego de que cerca de las 8:00 de la mañana les llegara la noticia, según se reporta en videos difundidos en redes sociales.

Algunos regresaron por sus hijos y otros exigieron a los directivos que les dieran explicaciones de lo ocurrido.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado aclarando las circunstancias del deceso.

¿Qué dijo la SEP por la muerte de un estudiante en Iztapalapa?

La dependencia federal dijo que el menor se desvaneció dentro de la secundaria en horario de clases.

Ante el reporte, se solicitó la atención médica de emergencia y la asistencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes posteriormente confirmaron el fallecimiento del estudiante.

A su vez, el personal docente notificó a los padres de familia, quienes dijeron que "el alumno presentaba antecedentes de un padecimiento cardíaco", y están recibiendo acompañamiento por parte de las autoridades.

Como parte del protocolo de atención, a la escuela secundaria llegó una ambulancia de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En una ficha emitida por la SSC, dijo que se "informó al agente del Ministerio Público quien hizo contacto con la madre del menor y las autoridades del plantel, para los trámites correspondientes".

Derivado de la conmoción generada, la SEP confirmó que este miércoles las clases fueron suspendidas en la secundaria No.70.