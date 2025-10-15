Un hospital del IMSS ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, habría sido el escenario de una pelea entre una doctora y los padres de familia de un niño de seis años que tenía más de tres horas llorando en la sala de espera la madrugada del lunes.

En medio de la desesperación y las constantes solicitudes de los familiares del pequeño para que fuera evaluado por el médico en turno, una trabajadora del sector salud identificada como Cindy Estefanía Arreola presuntamente se habría negado a atenderlo y dijo que debía de seguir esperando.

De acuerdo con la información y video en redes sociales, el abuelo del niño empezó a grabar las súplicas que hacían tras acercarse al área médica en donde al menos otros dos doctores estaban conversando, sin pacientes cerca.

Ahí, la doctora Arreola nuevamente se negó a dar el servicio pese al llanto del niño.

Enseguida empezó a subirse el tono de la conversación cuando se ve que la doctora se le va encima a un hombre.

Entre gritos y jaloneos se muestra que otra mujer, al aparecer la madre del paciente, se mete y ambas se jalonean e insultan.

Inmediatamente, intervienen otros médicos y más familiares que buscan parar las agresiones, sin embargo, Cindy Estefanía cae al suelo.

Doctora se le va a los golpes a una mujer que clamaba atención para su pequeño hijo en el #IMSS de #PlayaDelCarmen



La mujer y su hijo esperaron más de tres horas para ser atendidos, pero al no recibir la ayuda,…

En el video se ve que se incorpora y sigue la pelea con la familia, al momento llega personal de seguridad del hospital que se encarga de detener a la doctora para frenar las agresiones.

Hasta el momento, los reportes en redes indican que después de la pelea el niño sí fue hospitalizado y recibió la atención correspondiente.

De acuerdo con otros videos, presuntamente el área directiva del nosocomio investigará los hechos para deslindar responsabilidades.