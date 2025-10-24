Un anuncio canadiense que recoge declaraciones en contra de los aranceles hechas hace casi 40 años por el expresidente republicano Ronald Reagan enfureció al mandatario estadounidense, Donald Trump, que lo tachó de "falso" y lo usó como motivo para anunciar la suspensión del diálogo comercial con Ottawa.

La cuña publicitaria, promovida por la provincia de Ontario, utiliza imágenes y el audio de un discurso de 1987 donde Reagan explica las repercusiones negativas de imponer altas barreras comerciales que, afirma, aunque podrían funcionar "a corto plazo", derivan en el colapso de los mercados, el cierre de empresas y millones de desempleados.

"Los aranceles elevados inevitablemente conducen a represalias por parte de países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales. El resultado son más y más aranceles, barreras comerciales cada vez más altas y menos competencia", advierte Reagan, utilizado en medio del diferendo comercial entre los dos antiguos aliados.

La campaña de la discordia

El vídeo es parte de una campaña de unos 75 millones de dólares del Gobierno de Ontario, orientada a los medios estadounidenses, a modo de recordatorio de las posiciones a favor del libre comercio del exmandatario, considerado una de las figuras conservadoras más importantes de la historia del país.

Trump se hizo eco del rechazo de la Fundación Reagan, que acusó a los canadienses de "tergiversar" el mensaje del expresidente y usar su propiedad intelectual sin permiso.

El republicano dijo en su red Truth Social que según la Fundación, "Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio FALSO en el que Ronald Reagan habla negativamente sobre los aranceles". Trump añadió que estas tarifas son "muy importantes para la economía de EE.UU.", y canceló las negociaciones sobre la base de esa conducta "atroz".

Horas después insistió en otro mensaje, que el expresidente "amaba los aranceles para nuestro país y su seguridad nacional".

La ruptura del diálogo bilateral, en medio de la guerra comercial desatada por Trump desde su regreso al poder en enero pasado, tomó por sorpresa al Gobierno canadiense ya que el mandatario estadounidense conocía el anuncio desde hacía varios días.

¿Palabras sacadas de contexto?

Las palabras del exmandatario no fueron sacadas de contexto, como afirma Trump, aunque de su discurso, de cinco minutos, Ontario seleccionó menos de un minuto de la alocución radiofónica que Reagan ofreció el 25 de abril de 1987 antes de la visita del entonces primer ministro japonés Yasuhiro Nakasone.

En ese discurso, razonó que había impuesto aranceles debido a la entrada masiva de los emergentes semiconductores nipones.

El expresidente añadió que levantaría los gravámenes tan pronto comprobara que Tokio ya no estaba incurriendo en prácticas comerciales desleales, una posición que resuena con recientes declaraciones de Trump al imponer su subida de tarifas en abril pasado.

Reagan también afirmó algo no incluido en el anuncio: "Imponer tales aranceles, barreras comerciales y restricciones de cualquier tipo son medidas que me disgusta tomar". Entre las razones para oponerse a esas medidas, menciona el perjuicio "a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses".