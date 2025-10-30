La modelo Emily Ratajkowski se llevó todas las miradas en el evento de apertura de Swarovski Masters of Lighting en Los Ángeles, California, el pasado martes.

La estrella de Victoria’s Secret deslumbró ataviada con un espectacular vestido negro de escote “infinito” que le llegaba casi al ombligo. La prenda tenía un par de botones cruzados y una apertura en la pierna izquierda.

Completó su look con medias negras transparentes y sandalias de tacón, pero el gran protagonista de su outfit fue un enorme collar de cristales Swarovski que resplandeció sobre todo.

La modelo de 34 años lució una cabellera brillante y un maquillaje con sombras ahumadas en los párpados que resaltaron su mirada. Usó abundante gloss sobre los labios y rubor sobre los pómulos.

El evento celebró también el 130 aniversario de la marca austriaca. Acudieron celebridades de alto perfil, incluyendo a la cantante Cher.

De acuerdo con la información oficial, la exposición ha sido adaptada especialmente para el público estadounidense, presentándose como una experiencia renovada que celebra el vínculo duradero entre Swarovski, el cine y el mundo del espectáculo.

Los visitantes podrán explorar vestuarios adornados con cristales que han sido parte de películas y presentaciones musicales emblemáticas, los cuales reflejan tanto el legado histórico como la innovación contemporánea del arte cristalino de Swarovski.

Además, “se exhiben atuendos memorables usados por celebridades, como el icónico vestido diseñado por Jean Louis que Marilyn Monroe llevó cuando interpretó Happy Birthday para el presidente John F. Kennedy”.

Emily Ratajkowski anunció que hará su debut como guionista y protagonizará la serie dramática A24 para Apple TV+ que explora la identidad femenina y la maternidad moderna con la creadora de Too Much, Lena Dunham, y la autora Stephanie Danler.

“He tenido muchas experiencias, especialmente con Lena, que vio más allá de las cosas superficiales y me dio muchas oportunidades”, dijo a la revista Variety.

En otra entrevista con CBS, reflexionó sobre su reciente cumpleaños número 34 y los objetivos que tiene para el futuro. “Bueno, siempre quise estar del otro lado de la cámara.

Cuando se trata de modelaje, hay poco control creativo. Creo que la actuación puede ser mucho más expresiva y un poco diferente. Pero como autor de un libro, creo que lo que busco es combinar todas estas cualidades”.