La polémica en torno a la agresión por parte del ejecutivo Nawat Itsaragrisil hacia la representante de México, Fátima Bosch, en Miss Universe no ha terminado, a pesar de las disculpas que pidió y el discurso entre lágrimas que dio públicamente.

Luego de llamarla “tonta” en la entrega de bandas en Tailandia, donde se llevará a cabo el certamen de belleza, Nawat fue criticado de forma masiva en redes sociales a nivel mundial, y generó comentarios negativos hacia él, hacia la organización del concurso y fue cuestionada la forma en que tratan a las participantes.

En México, dos ex ganadoras de Miss Universo, Andrea Meza y Lupita Jones, se pronunciaron al respecto dándole su respaldo a Fátima y criticando al empresario por sus actos.

Andrea Meza, ganadora del Miss Universo en 2020, lamentó el incidente durante el programa La Mesa Caliente y pronunció su apoyo a la mexicana que actualmente está en Tailandia en espera del inicio del concurso.

“El reciente incidente es profundamente lamentable y no refleja los valores ni el espíritu de la Organización de Miss Universo”, señaló.

Asimismo, añadió que los actos de Nawat fueron “inaceptables” y que sabe de fuentes cercanas que la organización está tomando medidas para proteger a las representantes de actos similares y agresiones.

“Lo que Nawat hizo es inaceptable y está completamente alejado del respeto, la integridad y la equidad que este certamen representa. Sé que están tomando ya medidas adecuadas para proteger a todas las concursantes y para mantener la integridad de la competencia”, detalló.

Por su parte, Lupita Jones expresó su indignación por el incidente y respaldó su respuesta ante los insultos de Nawat y la forma en que se defendió.

“Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza”, escribió en su cuenta de Instagram la primera mexicana en ganar el certamen.

“Es por eso que aplaudo y respaldo las palabras de Fátima Bosch, ‘no importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad debes irte’”, agregó.

Hace un par de días, la polémica en Miss Universe explotó luego de que Nawat Itsaragrisil cuestionara a Bosch por no haber hecho publicidad en redes sociales de Tailandia, el país anfitrión del certamen.

Bosch declaró que hubo un malentendido, a lo que Nawat contestó: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta”. En un video que circuló en internet, se muestra el momento de la discusión durante la entrega de bandas y se escucha cómo el tailandés pide que se le llame a seguridad.